Apple naj bi predstavil novo linijo iPhone s polnilnikom USB-C

Apple naj bi danes objavil svojo novo linijo iPhonov, ki naj bi vsebovala prehod s polnilnih vrat Lightning na USB-C. Ta korak je prišel po sporu z Evropsko unijo (EU), ki je določila, da morajo biti vse majhne naprave, vključno s telefoni, do konca prihodnjega leta združljive s polnilnimi kabli USB-C. EU trdi, da bo ta sprememba zmanjšala količino odpadkov in prihranila denar potrošnikom.

Apple je že trdil, da je njegov kabel Lightning varnejši od polnilnikov USB-C, ki jih že uporabljajo konkurenčna podjetja, kot je Samsung. Vendar pa podjetje zdaj izpolnjuje zahteve EU. Novi modeli iPhone bodo predvidoma predstavljeni na Applovem dogodku Wonderlust, ki je običajno čas v letu, ko se predstavijo novi iPhone.

Ta napoved prihaja v času, ko se Apple sooča z upadom prodaje iPhona zaradi višjih cen. Kupci se odločajo za odložitev nadgradnje na novejše modele. Poleg tega se podjetje ukvarja z diplomatskimi napetostmi med ZDA in Kitajsko. Poročila kažejo, da kitajska vlada javnim uslužbencem prepoveduje uporabo telefonov Apple.

Analitiki napovedujejo, da bo glavni poudarek Applove objave prehod na USB-C. Yory Wurmser, glavni analitik pri Insider Intelligence, meni, da bodo na današnjem dogodku predstavljeni tudi novi modeli Apple Watch in AirPod, vendar bo iPhone 15 najpomembnejša izdaja za podjetje. Oblikovalci politik EU verjamejo, da bo uvedba skupnega polnilnika poenostavila življenja Evropejcev in odpravila potrebo po zastarelih polnilnikih, kar bo potrošnikom prihranilo 250 milijonov evrov na leto.

Medtem ko imajo nekateri potrošniki pomisleke glede spremembe kabla, analitiki, kot je Avi Greengart iz podjetja Techsponential, napovedujejo, da bodo potrošniki v eni generaciji sprejeli nov standard in se mu prilagodili. Pričakuje se tudi, da bo Apple zvišal cene svojih modelov Pro skupaj z izboljšavami kamer in čipov iPhone.

Nedavni padec prodaje iPhona, ki je predstavljal skoraj polovico Applovih skupnih prihodkov, je vzbudil zaskrbljenost. Omejitve kitajske vlade za iPhone v vladnih uradih in subjektih, ki jih podpira država, so prav tako vplivale na Applove delnice in razpoloženje na trgu. Vendar pa analitiki, kot je Dan Ives iz Wedbusha, verjamejo, da je Apple pridobil pomemben tržni delež na Kitajskem in predvidevajo, da bi morebitna prepoved vplivala le na majhen del predvidene prodaje iPhone v državi.

Viri:

- STA

Opredelitve:

– Vrata za polnilnik Lightning: lastniška vrata za polnjenje, ki jih uporabljajo naprave Apple.

– USB-C: univerzalna vrata za polnjenje, ki postajajo industrijski standard za številne elektronske naprave.

– Evropska unija (EU): politična in gospodarska unija 27 držav članic v Evropi.

– Polnilni kabli USB-C: kabli USB-C, znani tudi kot USB Type-C, so reverzibilni kabli, ki lahko prenašajo tako moč kot podatke.