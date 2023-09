Apple Event 2023: Nova serija iPhone 15 in več, ki bodo predstavljeni

By

Apple je pripravljen, da na današnjem dogodku Wonderlust predstavi svojo težko pričakovano serijo iPhone 15. Dogodek se bo prenašal v živo z Applovega sedeža v Cupertinu in predvidoma bo vseboval več drugih večjih lansiranj izdelkov, vključno z Apple Air Pods in urami nove generacije.

Izraz "poželenje po čudežu" se nanaša na željo po nenehnem čudenju, pravi Urban Dictionary. Zdi se, da želi Apple obdržati svoje uporabnike v nenehnem stanju čudenja z obilico novih izdaj, načrtovanih za to leto.

Dogodek bo razkril tudi uradne datume izdaje za iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 in tvOS 17, ki so bili predhodno objavljeni na dogodku podjetja WWDC 23 junija.

Tradicionalno je Applov septembrski dogodek rezerviran za glavne predstavitve strojne opreme, zlasti najnovejše linije iPhone. Letos bo serija iPhone 15 vključevala iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max.

Ugibanja o iPhone 15 Pro Max

Nekatere špekulacije so namigovale, da bi Apple morda preimenoval iPhone 15 Pro Max v model »Ultra« zaradi vključitve polnilnih vrat USB-C. Vendar se zdi, da do te spremembe letos še ne bo prišlo. Apple je znan po svojih presenečenjih in bi lahko med dogodkom objavil nepričakovane objave.

Kako spremljati predstavitev iPhone 15 v živo?

Za ogled Applovega posebnega dogodka Wonderlust je primarna metoda prek aplikacije Apple TV. Čeprav seznam dogodkov morda ni na voljo v aplikaciji vnaprej, ga Apple običajno doda na dan dogodka. Ne pozabite preveriti seznama dogodkov na dan dogodka. Aplikacija Apple TV je dostopna na številnih napravah, kar uporabnikom omogoča, da se uglasijo z uporabo svojih najljubših naprav za pretakanje.

Viri:

Urbani slovar (definicija 'wonderlust')

Mint