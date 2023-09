Apple bo na osrednjem dogodku predstavil nove modele iPhone in še več

Apple se pripravlja na razkritje svoje najnovejše serije modelov iPhone med težko pričakovanim osrednjim dogodkom z naslovom "Wonderlust". Dogodek je predviden za torek ob 10:XNUMX po pacifiškem času in bo predvajan v živo za občinstvo po vsem svetu. Poleg novih iPhonov bo Apple morda predstavil tudi novo uro Apple Watch in zagotovil posodobitve za prihajajoče slušalke Vision Pro VR.

Govorice kažejo, da bo Apple predstavil štiri modele iPhone naslednje generacije: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max. Pričakuje se, da bodo modeli »Pro« imeli prehod z okvirjev iz nerjavečega jekla na lažje in potencialno tanjše okvirje iz titana. Medtem ko se špekulira o tem, kako bo videti, bodo podrobnosti do konference skrite.

Ena pomembna sprememba, ki jo bo Apple verjetno napovedal, je prehod z lastniških vrat Lightning na bolj razširjena vrata USB-C. Ta premik je posledica predpisov EU in bi lahko vplival na to, kako bodo prihodnji kupci iPhona uporabljali svoje naprave. Videti je treba, kako bo Apple predstavil in utemeljil to spremembo svojim strankam.

Poleg razkritja iPhona bo Apple morda izkoristil priložnost za razkritje nove različice ure Apple Watch. Podjetje ima izkušnje z vsakoletno posodobitvijo svoje priljubljene nosljive naprave, čeprav je podrobnosti o novi uri Apple Watch še vedno malo.

Poleg tega bi se lahko Apple na kratko dotaknil Vision Pro, svojih težko pričakovanih slušalk za virtualno resničnost. Glede na to, da je dogodek iPhone pritegnil veliko pozornosti, ne bi bilo presenetljivo, če bi Apple zagotovil posodobitve o napredku Vision Pro pred pričakovano predstavitvijo naslednje leto.

Za ogled neposrednega prenosa osrednjega dogodka lahko gledalci dostopajo neposredno na uradni Applovi spletni strani ali prek YouTuba. Dogodek bo na voljo v YouTubovem prenosu v živo, aplikacija Apple TV pa bo predstavila dogodek v živo in prejšnje za tiste, ki raje uporabljajo Apple TV.

S skorajšnjim razkritjem novih modelov iPhone, morebitnimi posodobitvami ure Apple Watch in vpogledom v razvoj slušalk Vision Pro VR Applov osrednji dogodek obljublja vznemirljivo predstavitev najnovejših inovacij in ponudbe podjetja.

