Serija iPhone 15: Cena, nadgradnje in govorice

Apple naj bi danes razkril svojo linijo iPhone 15 na dogodku “Wonderlust”, pojavila pa so se številna uhajanja in govorice o cenah modelov iPhone 15 Pro. Po navedbah teh virov se bosta modela iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max v primerjavi z lanskoletnima modeloma precej podražila. iPhone 15 Pro Max naj bi imel najvišjo rast cen.

Govorice kažejo, da bosta modela iPhone 15 in iPhone 15 Plus v barvi vanilije na voljo po enaki ceni kot njuna predhodnika, vendar nekatera poročila kažejo, da bi lahko prišlo do neznatnega zvišanja cene. Po drugi strani pa se govori, da bo iPhone 15 Pro Max poleg največje nadgradnje prejel najvišje zvišanje cene, ki vključuje lečo kamere v stilu periskopa in ohišje iz titana.

Nove informacije podjetja Macrumors kažejo, da ne bo dviga cen za modele iPhone 15, ki niso profesionalni. Osnovni model iPhone 15 naj bi se začel pri 799 $, kar je enaka cena kot iPhone 14 lani. V Indiji je bila cena osnovnega modela določena na 79,900 Rs in letos bo verjetno ostala enaka.

Modeli iPhone 15 Pro naj bi imeli oblikovne nadgradnje, kot so tanjši in ukrivljeni okvirji ter nov okvir iz titana, ki bo zamenjal ohišje iz nerjavečega jekla. Obstajajo govorice o preoblikovanem gumbu za izklop zvoka, ki bi lahko služil kot akcijski gumb, podoben Apple Watch Ultra. Ta sprememba lahko nadomesti stranski preklopni gumb, ki je bil viden v prejšnjih generacijah iPhonov.

Pričakuje se, da se bo cena iPhone 15 Pro zvišala za 100 $, od 1099 $ v ZDA. To bi lahko povzročilo povišanje cen za vsaj 10,000 Rs v Indiji. Govori se, da se bo cena najbolj zvišala za super premium iPhone 15 Pro Max, z možno začetno ceno 1299 $ v ZDA.

