Sprejmite jesen na Apple Days in Market To Go v dolini Lehigh

Pripravite se na dobrodošlico jeseni v dolini Lehigh na prihajajočem festivalu Apple Days, ki ga organizirajo Historic Bethlehem Museums & Sites. Ta jesenski festival bo potekal v slikovitem Burnside Plantation v soboto in nedeljo od 10 do 5.

Apple Days ponuja vrsto dejavnosti in zanimivosti za obiskovalce vseh starosti. Za vsakogar se najde nekaj od okusne hrane in sladic do glasbe v živo in zgodovinskih demonstracij. Udeleženci lahko uživajo tudi v jahanju ponijev in različnih otroških aktivnostih.

Letos Applovi dnevi festivalu predstavljajo nekaj razburljivih novosti. Prvič bodo v soboto gostili Cornhole turnir. Udeleženci lahko sestavijo dvočlansko ekipo in se potegujejo za priložnost za zmago. Poleg tega se lahko ljubitelji živali zberejo in opazujejo, kako prikupni pujsi ustvarjajo barvita umetniška dela. Slike »Pigcasso«, ki jih je mogoče kupiti, so edinstveni spominki.

Obiskovalci se lahko pridružijo tudi praznovanju Burnsideove 275. rojstnodnevne zabave. Pomagajte se pripraviti na rojstnodnevno zabavo s kolonialno tematiko tako, da sodelujete pri opravilih, kot so pranje oblačil, kuhanje rojstnodnevnih dobrot in postavitev mize.

Poleg festivalskih dejavnosti Historic Bethlehem Museums & Sites ponuja mladim umetnikom priložnost za sodelovanje v natečaju za oblikovanje logotipa Apple Days. Zmagovalni dizajn, ki ga je ustvaril učenec od 3. do 6. razreda, bo predstavljen v vseh tržnih promocijah za Apple Days 2024.

Vstopnice za Apple Days so na voljo za nakup, s popusti za prednaročilo. Splošna vstopnina znaša 10 $ pred soboto in 12 $ na dan dogodka. Otroci (4-17) lahko vstopijo za 5 $. Na voljo so tudi družinski paketi, enodnevni paketi po ceni 25 USD (za dva odrasla in dva otroka) in dvodnevni paketi po 30 USD (velja za soboto in nedeljo). Za tiste, ki jih zanima degustacija lokalnih zvarkov, lahko kupite vstopnice za šotor Apple Brewery za 25 USD pred soboto in 27 USD na dan dogodka.

Če si zaželiš sladic, jih lahko prednaročiš in prevzameš v petek v trgovini Market to Go. Če pa v soboto ali nedeljo prevzamete prednaročene sladice, je festivalska vstopnica obvezna.

Parkiranje na območju festivala je omejeno, zato je priporočljivo parkirati pri Moravski univerzi Lot na vzhodni strani Monocacy Creeka in se do festivala odpraviti na kratek sprehod. Storitev prevoza je na voljo od srednje šole Nitschmann do plantaže Burnside za tiste, ki raje ne vozijo.

Če se udeležite Apple Days, se ne boste le imeli odlično, ampak boste tudi podprli zgodovinske betlehemske muzeje in mesta pri njihovi misiji ohranjanja 20 zgodovinskih znamenitosti v Betlehemu. Poleg tega boste s podporo Lehigh Valley in regionalnim podjetjem prispevali k lokalnemu gospodarstvu.

Za vstopnice in več informacij obiščite historicbethlehem.org.

Viri:

Zgodovinski muzeji in znamenitosti Betlehema.