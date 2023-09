Apple je predstavil novo linijo iPhone 15 z znižanimi cenami za irske uporabnike

Apple je uradno predstavil svojo najnovejšo linijo iPhonov in pametnih ur z napovedjo serije iPhone 15 in Apple Watch Series 9. Medtem ko je tehnološki velikan zvišal cene svojih iPhonov v ZDA, bodo irski uporabniki prejeli popust. Cena iPhone 15 Pro se začne pri 1,239 evrih, kar je 100 evrov nižja cena od lanskega modela. Cena iPhone 15 se bo začela pri 979 evrih v primerjavi s 1,029 evri pred letom dni. Cena iPhone 15 Plus je prav tako znižana na 1,129 € s 1,179 €.

Apple želi izboljšati splošno uporabniško izkušnjo s svojimi novimi napravami, kljub izzivom, ki jih prinaša trenutna kriza življenjskih stroškov. Novi iPhoni obljubljajo izboljšano kakovost klicev, fotografije in sprejem standardnega polnilnega priključka USB. Modeli iPhone 15 Pro bodo imeli prilagodljiv akcijski gumb, medtem ko bo imel iPhone 15 Pro bolj trpežno zasnovo iz titana in zmogljivejši sistem kamer.

Serija iPhone 15 bo opremljena s čipom A16, medtem ko bodo modeli Pro imeli nadgrajen čip A17. IPhone 15 je prav tako prevzel povezavo USB C za polnjenje in prenos podatkov, v skladu z rokom EU za standardizacijo polnjenja do leta 2024. Poleg tega je Apple razširil satelitske zmogljivosti iPhone za nujne primere in dodal pomoč na cesti prek satelita.

Apple je predstavil tudi Apple Watch Series 9, ki ima funkcijo nadzora s kretnjami, obdelavo zahtev Siri na sami uri in izboljšano integracijo s HomePodom. Podjetje še naprej daje prednost trajnosti, s prizadevanji za odstranitev plastike iz embalaže, uporabo 100 % recikliranih materialov in zanašanje na čiste, obnovljive vire energije.

Viri:

– analitik PP Foresight Paolo Pascatore

– Appleova uradna objava

Opredelitve:

– USB C: povezava univerzalnega serijskega vodila, ki se običajno uporablja za polnjenje in prenos podatkov v elektronskih napravah.

– Čipi A16 in A17: nanašajo se na procesorje, ki se uporabljajo v napravah Apple, pri čemer je A17 novejša in zmogljivejša različica.

– Satelitske zmogljivosti za nujne primere: zmožnost naprave, da se poveže s satelitskim omrežjem za komunikacijo in pomoč v nujnih primerih.