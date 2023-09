Applov čips je izdelan v ZDA, vendar je pakiranje še vedno narejeno v Tajvanu

Kot poroča The Information, bodo Applovi čipi, ki jih proizvaja podjetje Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), izdelani v novi tovarni v Phoenixu v Arizoni, kot je napovedal izvršni direktor Appla Tim Cook. Vendar pa bo treba te čipe poslati nazaj na Tajvan za sestavljanje, ker tovarna v Arizoni nima potrebnih zmogljivosti za pakiranje naprednejših čipov.

Pakiranje je zadnja faza izdelave čipov, kjer so komponente sestavljene znotraj ohišja za povečanje hitrosti in energetske učinkovitosti. Medtem ko je čipe za iPade in Mace mogoče pakirati zunaj Tajvana, je treba čipe za iPhone sestaviti v državi. To metodo pakiranja Apple uporablja od leta 2016.

Poleg Appla ima TSMC tudi druge stranke, kot so NVIDIA, AMD in Tesla, katerih modele čipov, vključno z NVIDIA H100, bo prav tako treba poslati nazaj na Tajvan za pakiranje. Google naj bi napredno embalažo, uporabljeno v iPhonu, uporabljal tudi za svoje prihodnje telefone Pixel.

Ameriška vlada je prek zakona o CHIPS-u namenila znatna sredstva za spodbujanje proizvodnje čipov v ZDA in zmanjšanje odvisnosti od čezmorskih dobaviteljev. Namen te poteze je spodbuditi ameriško industrijo polprevodnikov sredi napetosti s Kitajsko glede Tajvana.

Medtem ko je vlada vzpostavila nacionalni program za napredno proizvodnjo embalaže, da bi embalažo čipov pripeljala v ZDA, prejema bistveno manj sredstev v primerjavi s proizvodnjo čipov. Inštitut za tiskana vezja je izjavil, da to kaže na pomanjkanje prednostne naloge pri embalaži. TSMC ne načrtuje gradnje obratov za pakiranje v ZDA zaradi visokih stroškov in bo verjetno ponudil kakršne koli prihodnje načine pakiranja v Tajvanu.

Viri:

- Informacije