V tem članku bomo raziskali najboljše brezplačne in plačljive aplikacije za iPhone v ZDA. Te aplikacije ponujajo različne funkcije in zadovoljujejo različne interese in potrebe.

Med najboljšimi brezplačnimi aplikacijami za iPhone v ZDA je ena opazna aplikacija Temu: Nakupujte kot milijarder. Temu uporabnikom omogoča nakupovanje luksuznih predmetov in izkušnjo življenjskega sloga milijarderja. Druga priljubljena aplikacija je YouTube TV, ki uporabnikom ponuja široko paleto pretočnih vsebin. Na seznamu je tudi TikTok, znan po hitrih kratkih videoposnetkih.

Po drugi strani pa je med najbolj plačanimi aplikacijami za iPhone v ZDA Minecraft, zelo priljubljena igra, ki igralcem omogoča ustvarjanje lastnih svetov. Geometry Dash je še ena plačljiva aplikacija, ki združuje glasbo in igranje na podlagi spretnosti. Znana namizna igra MONOPOLY ima na voljo tudi digitalno različico za uporabnike iPhone.

Druge plačljive aplikacije, ki so na seznamu, vključujejo Heads Up!, zabavno družabno igro, in Plague Inc., strateško simulacijsko igro, kjer igralci ustvarijo in razvijejo patogen, da okužijo in izbrišejo človeštvo.

Te aplikacije ponujajo vrsto možnosti za zabavo, od iger do življenjskih izkušenj. Ne glede na to, ali iščete luksuzno nakupovalno izkušnjo ali privlačno igro, so v App Store na voljo možnosti.

