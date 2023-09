Apple Watch Series 9: Nove funkcije in izboljšave

By

Apple je nedavno predstavil svojo najnovejšo pametno uro, Apple Watch Series 9, na svojem dogodku Wonderlust. Serija 9 ima več novih funkcij in izboljšav, ki izboljšujejo njeno funkcionalnost in uporabniško izkušnjo.

Eden pomembnih dodatkov je novi S9 SiP (System in Package), ki se ponaša z zmogljivim CPE s 5.6 milijarde tranzistorjev, GPE, ki je 30 % hitrejši, in štirijedrnim nevronskim motorjem. Ta nadgradnja omogoča, da se zahteve Siri obdelajo neposredno v napravi, kar ima za posledico izboljšano odzivnost. Poleg tega pametna ura zdaj vključuje ultraširokopasovni čip druge generacije, ki izboljša natančno iskanje, ko je povezan z iPhonom.

Apple Watch Series 9 ima tudi svetlejši zaslon, ki lahko doseže 2000 nit, kar je dvakrat več od največje svetlosti njegove predhodnice, Series 8. Ta izboljšan zaslon zagotavlja boljšo vidljivost tudi v svetlem zunanjem okolju.

Pomemben dodatek k seriji 9 je poteza »dvojnega tapkanja«, podobna funkciji tapkanja, prikazani pri Apple Vision Pro. To omogoča uporabnikom, da sprejemajo telefonske klice ali komunicirajo z uro tako, da skupaj dotaknejo kazalec in palec. Funkcija dvojnega dotika bo na voljo s posodobitvijo programske opreme oktobra.

Kar zadeva oblikovne možnosti, bo serija 9 na voljo v aluminiju v različnih barvah, vključno z rožnato, svetlobo zvezd, srebrno, polnočno in rdečo. Različice iz nerjavečega jekla bodo na voljo v zlati, srebrni in grafitni barvi. Prednaročila lahko oddate od torka, na voljo pa bo predvidoma 22. septembra. Osnovni model se začne pri 399 $.

Apple je s serijo 9 dosegel tudi okoljske izboljšave. V kombinaciji z novim paščkom Sport Loop postane Apple Watch Series 9 prvi Applov ogljično nevtralen izdelek. Poleg tega manjša embalaža omogoča učinkovitejše pošiljanje.

Apple Watch Series 9 sledi lanskoletni seriji 8, ki je predstavila temperaturne senzorje in zaznavanje nesreč. Omeniti velja tudi Apple Watch Ultra, robustnejši model z večjim zaslonom in ločenim gumbom Action. Serija 9 bo opremljena z watchOS 10, Applovim najnovejšim operacijskim sistemom za pametne ure, ki ponuja prenovljen uporabniški vmesnik in posodobljene različice osnovnih aplikacij.

Na splošno Apple Watch Series 9 ponuja pomembne nadgradnje v smislu zmogljivosti, svetlosti zaslona in inovativnih funkcij. Še naprej ostaja vodilna izbira pametnih ur za uporabnike, ki iščejo mešanico sloga, funkcionalnosti in okoljske zavesti.

