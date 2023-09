Apple predstavlja iPhone 15 z vrati USB-C in izboljšanim sistemom kamere

Apple je pravkar predstavil svoja najnovejša pametna telefona, iPhone 15 in iPhone 15 Plus, izjemna funkcija pa je vključitev vrat USB-C. To pomeni odmik od Applovega lastniškega konektorja Lightning, saj se podjetje usklajuje s prihajajočimi predpisi Evropske unije. IPhone 15 se začne pri 799 USD za model s 128 GB, medtem ko se iPhone 15 Plus začne pri 899 USD za enako kapaciteto pomnilnika.

Čeprav je zasnova letošnjih iPhonov zelo podobna iPhonu 14, obstajajo opazne izboljšave. Vsi modeli imajo zdaj Dynamic Island, izrez v obliki tabletke, predstavljen v iPhone 14 Pro in Pro Max. Ponuja nov način za ogled obvestil in interakcijo z aplikacijami. Poleg tega se iPhone 15 ponaša z zaslonom OLED Super Retina, ki lahko prikazuje vsebino Dolby Vision s svetlostjo 1,600 nit. Najvišja svetlost tega zaslona doseže 2,000 nit na sončni svetlobi, kar je dvakrat več kot pri predhodniku.

Najpomembnejša nadgradnja iPhone 15 je njegov sistem kamere. Tipalo glavne kamere je bilo nadgrajeno na 48 milijonov slikovnih pik s prejšnjih 12 milijonov slikovnih pik v iPhonu 14. Telefon ima tudi teleobjektiv z 12 milijoni slikovnih pik in izboljšave portretnega načina. Uporabnikom ni več treba ročno preklopiti v pokončni način, na voljo pa so tudi izboljšave za nočni način, fotografije v živo in akcijski način.

Znotraj iPhona 15 je Apple nadgradil nabor čipov na A16, enak procesor, uporabljen v lanskih modelih iPhone 14 Pro. Podjetje obljublja celodnevno življenjsko dobo baterije, zahvaljujoč večji bateriji. IPhone 15 vključuje tudi ultraširokopasovni čip druge generacije za izboljšano povezljivost in natančno iskanje v Find My.

Poleg iPhona 15 Apple lansira novo uro Apple Watch Series 9, ki ima nadgrajen čip z izboljšano zmogljivostjo GPU in ultraširokopasovni čip druge generacije. Ura uvaja tudi funkcijo "dvojni dotik" in še več.

