Predstavljamo iPhone 15: spremembe in nadgradnje

Applovi dogodki ob predstavitvi iPhona vedno povzročijo veliko hrupa in navdušenja in nedavno razkritje iPhona 15 ni bilo izjema. IPhone ostaja ključni del Applovega poslovanja, saj vsako leto predstavlja pomemben del prihodkov podjetja. S to najnovejšo izdajo Apple želi zagotoviti napravo, ki vključuje vse tehnološke napredke in inovacije, ki so jih razvili od prvotnega iPhone-a leta 2007.

Ena opazna sprememba pri iPhonu 15 je prehod z Applovega lastniškega priključka za polnjenje Lightning na splošno sprejeta vrata USB-C. To spremembo je zahtevala sodba Evropske unije. Posledično bodo uporabniki lahko uporabljali isti kabel za polnjenje svojih iPhonov in drugih naprav, kot so slušalke in zvočniki.

Kar zadeva oblikovanje, je Apple predstavil vrsto novih barv za iPhone 15, vključno z roza, rumeno, zeleno, modro in črno. Modeli Pro iPhone 15 imajo zunanjo konstrukcijo iz titana, zaradi česar so lažji in bolj vzdržljivi. Zmanjšani so bili tudi robovi zaslona, ​​kar omogoča večje velikosti zaslona.

Ena od pomembnih lastnosti modelov iPhone 15 Pro je zamenjava stikala za izklop zvoka s programabilnim akcijskim gumbom. Uporabniki lahko prilagodijo ta gumb za izvajanje različnih funkcij, kot so izklop/vklop zvoka, zagon aplikacij ali zagon glasovnih beležk.

Kar zadeva napredek kamere, je Apple osnovne modele iPhone 15 opremil z enako tehnologijo kamere, kot je bila v prejšnji seriji iPhone 14 Pro. To vključuje glavno kamero z 48 milijoni slikovnih pik, ki zajame več podrobnosti in izboljša ostrenje. Računalniška fotografija zagotavlja, da lahko uporabniki posnamejo visokokakovostne slike tudi brez modela Pro.

Modeli iPhone 15 Pro se ponašajo tudi z izboljšanimi funkcijami fotoaparata z možnostmi, kot so nove prednastavljene goriščne razdalje, napredne zmožnosti povečave, izboljšana stabilizacija slike in izboljšano fotografiranje pri šibki svetlobi. Poleg tega sta oba modela Pro združljiva s snemanjem »Spacial Videos«, 3D video formata, ki ga podpirajo prihajajoče slušalke Apple Vision Pro.

iPhone 15 Pro Max, Pro in drugi modeli ponujajo vrsto funkcij in nadgradenj, ki ustrezajo različnim potrebam in željam uporabnikov. Apple želi zagotoviti napravo, ki ni samo tehnološko napredna, temveč tudi vizualno privlačna in uporabniku prijazna.

