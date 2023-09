Apple napoveduje datum izdaje za iOS 17

Apple je na nedavnem dogodku končno razkril datum izdaje za iOS 17. Najnovejša različica programske opreme bo na voljo za brezplačno nadgradnjo v ponedeljek, 18. septembra. Ta napoved prihaja po velikem pričakovanju uporabnikov Apple, saj je bila programska oprema prvič objavljena na dogodku WWDC junija. Pričakuje se, da bo iOS 17 popolnoma spremenil izkušnjo iPhona.

Pred uradno izdajo je bila beta različica iOS 17 na voljo preizkuševalcem. Vendar pa bo zdaj polna različica dostopna vsem. Obstaja več vznemirljivih funkcij, ki so med uporabniki pritegnile pozornost. Ena od teh funkcij je nadgradnja na FaceTime, ki uporabnikom omogoča puščanje videoposnetkov glasovne pošte. Poleg tega bo orodje, imenovano NameDrop, uporabnikom omogočilo enostavno izmenjavo kontaktnih podatkov tako, da bodo telefone preprosto držali blizu skupaj. Za tiste, ki uživate v organizaciji, je bila predstavljena tudi nova aplikacija za dnevnik.

Ena pomembna izboljšava, ki je pritegnila zanimanje mnogih, je obljuba izboljšane funkcije samodejnega popravka. Ta posodobljeni samopopravek naj bi se učil iz uporabnikovih preferenc in odpravlja frustracije zaradi nenamernih zamenjav besed.

Na dan lansiranja 18. septembra je do iOS 17 mogoče dostopati s posodobitvijo programske opreme. To bo uporabnikom omogočilo uživanje v vseh novih in izboljšanih funkcijah, ki so bile predstavljene. Apple še naprej zagotavlja napredek, ki izboljšuje uporabniško izkušnjo za svoje stranke.

