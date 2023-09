Ubisoft zagotavlja posodobitev o datumu izdaje in statusu razvoja Xdefiant

By

Ubisoft je nedavno delil pomembno posodobitev glede datuma izdaje in statusa razvoja svoje prihajajoče igre, Xdefiant. V objavi na njihovi uradni spletni strani je izvršni producent Mark Rubin razkril, da igra ni prestala postopka oddaje za Sony in Xbox, kar je povzročilo težave s skladnostjo, ki jih je treba obravnavati, preden je mogoče potrditi datum izdaje.

Rubin je pojasnil, da je podjetje sredi avgusta prejelo prve rezultate postopka predložitve, ki so pokazali, da igra ne izpolnjuje potrebnih zahtev za skladnost. To razkritje je bilo za ekipo presenečenje, saj so podcenili količino dela, potrebnega za zagotovitev skladnosti.

Zaradi tega Ubisoft trenutno ne more zagotoviti natančnega datuma izdaje za Xdefiant. Namesto tega se osredotočajo na reševanje težav, povezanih s skladnostjo, in se pripravljajo na novo predložitev imetnikom platforme. Če bo oddaja sprejeta, bi lahko bila igra potencialno izdana od sredine do konca septembra. Vendar pa obstaja možnost, da se dodeli pogojna prepustnica, ki zahteva popravek 1. dne s končnimi popravki za skladnost. V takem scenariju bi bil datum izdaje prestavljen na začetek/sredino oktobra.

Kljub tem negotovostim je Rubin oboževalcem zagotovil, da Ubisoft ostaja zavezan preglednosti in poslušanju povratnih informacij igralcev. Ekipa je že vključila zahteve igralcev v razvoj igre, kot je vključitev glasovanja na zemljevidu in prihajajočega načina, podobnega S&D. Rubin je poudaril, da je Xdefiant namenjen kot igra za skupnost, Ubisoft pa je posvečen zagotavljanju najboljše možne izkušnje.

Skratka, oboževalci Xdefiant bodo morali še malo počakati na izdajo igre, saj si Ubisoft prizadeva zagotoviti skladnost s Sonyjem in Xboxom. Ekipa se aktivno ukvarja s težavami, ki so bile ugotovljene med postopkom predložitve, in upa, da bo zagotovila točen datum izdaje čim prej.

Vir: Ubisoft prek uradne spletne strani Ubisoft