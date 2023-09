Picross e Games Find New Life na Nintendo Switch

By

Vseh devet iger v seriji Picross e, ki je bila prvotno izdana na 3DS, končno prihaja na Nintendo Switch. Igre niso bile na voljo za nakup od marca, ko se je 3DS eShop zaprl. Vendar pa je razvijalec Jupiter zdaj napovedal, da bo prva igra v seriji, Picross S+, izšla na Switch naslednje leto.

Picross S+ bo na voljo za 3.99 £ (ali 5 €/5 $ za bralce v drugih regijah), medtem ko bodo preostale igre Picross e na voljo kot dodatni paketi vsebine po isti ceni.

Serija Picross e je bila prvotno izdana med letoma 2011 in 2018. Vendar je bila zadnja igra v seriji, Picross e9, izdana le na Japonskem, zaradi česar so oboževalci zunaj Japonske nestrpni, da bi končno imeli dostop do igre.

Ta poteza prenosa iger Picross e na stikalo Nintendo se morda zdi nekoliko zapletena, vendar zagotavlja, da te ljubljene igre ne zbledijo v temo. Fundacija za zgodovino video iger je ocenila, da osupljivih 87 odstotkov iger, izdanih pred letom 2010, zdaj ni na voljo. S tem v mislih je jasno, da je ohranitev teh iger in omogočanje njihove dostopnosti novemu občinstvu ključnega pomena za njihovo dolgoživost v zgodovini iger.

Picross S+ pomeni vznemirljivo oživitev serije Picross e in oboževalcem ponuja priložnost, da ponovno uživajo v teh ugank polnih dogodivščinah. Z obljubo dodatnih vsebinskih paketov, ki prihajajo, je prihodnost za ljubitelje te priljubljene franšize videti svetla.

Viri:

– Nintendo Life