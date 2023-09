Ustvarjanje realističnih glasov umetne inteligence: možnosti in vprašanja, ki jih odpirajo

V svetu, kjer glasovi umetne inteligence postajajo vse pogostejši, je pomembno razmisliti o posledicah in možnih razvejanosti. Od virtualnih pomočnikov, kot sta Alexa in Siri, do glasov, slišanih v aplikacijah, kot je TikTok, lahko sistemi umetne inteligence ustvarijo realističen govor v različnih jezikih in glasovih. Pred kratkim je David Pierce, cenjeni urednik in sovoditelj oddaje The Vergecast, v tridelni miniseriji o umetni inteligenci eksperimentiral z urjenjem botov z umetno inteligenco, da posnemajo njegov glas.

Postopek je vključeval usposabljanje botov AI z uporabo skriptov, obstoječega zvoka iz prejšnjih epizod Vergecast ali kombinacije obojega. Cilj je bil ugotoviti, kako dobro in hitro je mogoče ustvariti sprejemljivo AI kopijo njegovega glasu. Rezultati so bili osupljivi, s štirimi različnimi orodji, ki so pokazala različne stopnje uspeha pri posnemanju Davidovega glasu.

Čeprav se pričakuje, da nobeden od glasov umetne inteligence ne bo nadomestil Davida, je očitno, da se hitro izboljšujejo. To sproža pomembna vprašanja o morebitnih posledicah takšne tehnologije. Kakšne odgovornosti imajo ustvarjalci, ko uporabljajo AI za posnemanje svojega glasu? Kako se posamezniki spopadajo z etičnimi in pravnimi izzivi, ki izhajajo iz uporabe glasov, ustvarjenih z umetno inteligenco?

Vzpon glasbe z umetno inteligenco, kjer se glasovi umetnikov uporabljajo za urjenje modelov, ki lahko ustvarijo prepričljive pesmi z glasom kogar koli, predstavlja podobno dilemo. Ti napredki lahko sprožijo desetletje sodnih primerov in etičnih razprav o lastništvu in soglasju. Bistveno je razmisliti o tem, kako naj se ta orodja uporabljajo in kako naj se razpravlja o njihovem vplivu.

Medtem ko so možnosti, ki jih ponujajo glasovi umetne inteligence, ogromne in demokratizirajoče, obstaja nujna potreba po obravnavanju globokih ponaredkov in morebitnih težav, ki jih lahko povzročijo. Hitro izboljšanje tehnologije umetne inteligence zahteva, da se te razprave izvedejo prej kot slej. Razvoj in uporaba realističnih glasov umetne inteligence bosta tu, zato je ključnega pomena, da na tem novem terenu krmarite odgovorno in etično.

Opredelitve:

– Glasovi umetne inteligence: umetno ustvarjeni glasovi, ustvarjeni z modeli umetne inteligence, urjenimi na človeškem govoru.

– Deepfakes: Sintetični mediji, ki združujejo in prekrivajo obstoječe slike in videoposnetke z izvornimi slikami ali videoposnetki, pogosto z zlonamernimi nameni.

Viri:

– David Pierce, »Naredil sem bota, ki zveni skoraj tako kot jaz. Bilo je lažje in bolje, kot sem pričakoval. Je to kul ali grozljivo?«, The Verge