Aplikacija AI podjetja Character.ai opaža vse večjo angažiranost uporabnikov

Character.ai, razvijalec aplikacij z umetno inteligenco, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje lastnih likov z umetno inteligenco, opaža porast angažiranosti uporabnikov v svojih mobilnih aplikacijah. Nedavna analiza podjetja za tržno obveščanje Similarweb je razkrila, da imata aplikaciji za iOS in Android za Character.ai zdaj 4.2 milijona mesečnih aktivnih uporabnikov v ZDA, v primerjavi z mobilnimi aplikacijami ChatGPT, ki imajo v ZDA skoraj 6 milijonov mesečnih aktivnih uporabnikov.

Character.ai je od uvedbe maja 2023 doživel opazno rast in je v prvem tednu presegel 1.7 milijona namestitev. Ohranjanje uporabnikov je izziv za večino mobilnih aplikacij, s povprečno 30-dnevno stopnjo zadrževanja 3-4 % in stopnjami odstranitve, ki presegajo 40 % po 30 dneh. Character.ai je uspel obdržati prve uporabnike in povečati svojo uporabo v mesecih od njegovega prvenca.

Vendar ChatGPT še vedno ohranja prednost pred Character.ai na spletu, predvsem zato, ker mnogi uporabniki raje gradijo in komunicirajo s svojimi chatboti AI na mobilnih napravah kot prek spletnega mesta. Podatki za Android na svetovni ravni kažejo, da ima ChatGPT bistveno večje število mesečnih aktivnih uporabnikov v mobilnih napravah v primerjavi s Character.ai.

Eno področje, na katerem Character.ai izstopa, je demografija mlajših uporabnikov. Približno 60 % njegovega spletnega občinstva sestavljajo 18–24-letniki, kar je poleti ostalo enako, medtem ko se je promet na spletnem mestu ChatGPT zmanjšal. Drugi ponudniki umetne inteligence prav tako kažejo manjše sprejemanje med mlajšimi starostnimi skupinami.

Podatki Similarweba kažejo, da je ChatGPT tri mesece zapored zabeležil upad globalnih obiskov spletnih strani. Vendar pa je nedavno nadaljevanje šolskega leta privedlo do ponovnega povečanja obiska spletnega mesta ChatGPT, kar nakazuje preobrat. Po drugi strani pa je Character.ai opazil padec prometa na svojem spletnem mestu poleti, vendar je to nadomestil s sprejetjem svojih mobilnih aplikacij.

Character.ai ima potencial za nadaljnjo razširitev svoje uporabniške baze, podprto z znatnim financiranjem serije A v vrednosti 150 milijonov dolarjev in vrednotenjem v višini 1 milijarde dolarjev. Ustanovitelja startupa, Noam Shazeer in Daniel De Freitas, imata bogate izkušnje na področju umetne inteligence in sta zgradila zmogljivo platformo, ki nenehno izboljšuje svoj izdelek.

Medtem ko sta uspeh Character.ai in vse večja vključenost uporabnikov spodbudna, je treba še videti, ali bo ohranil svojo priljubljenost med mladimi uporabniki ali bo izginil kot še en trend AI.

