Character.ai se uveljavlja na ChatGPT pri uporabi mobilnih aplikacij

By

Character.ai, izdelovalec aplikacij z umetno inteligenco, ki uporabnikom omogoča oblikovanje lastnih likov z umetno inteligenco, doživlja znatno rast uporabe mobilnih aplikacij. Glede na nedavno analizo podjetja za tržno obveščanje Similarweb imata aplikaciji za iOS in Android za Character.ai zdaj 4.2 milijona mesečnih aktivnih uporabnikov v Združenih državah, v primerjavi s skoraj 6 milijoni mesečnih aktivnih uporabnikov ChatGPT v ZDA.

Medtem ko je rast Character.ai vredna omembe, ChatGPT še vedno ohranja večjo prisotnost v spletu, kar je morda posledica želje uporabnikov Character.ai, da gradijo in komunicirajo z klepetalnimi roboti AI na svojih mobilnih napravah namesto prek spletnega mesta. Globalno gledano ChatGPT prekaša tudi Character.ai v smislu mobilne uporabe, z 22.5 milijona mesečnih aktivnih uporabnikov za ChatGPT v primerjavi s 5.27 milijona za Character.ai.

Eden zanimivih vidikov je, da Character.ai pritegne veliko mlajšo demografsko skupino v primerjavi z drugimi aplikacijami AI, vključno s ChatGPT. Skoraj 60 % spletnega občinstva Character.ai prihaja iz starostnega razreda od 18 do 24 let, kar je ostalo dosledno, čeprav je spletni promet ChatGPT upadel. Julija so 18-24-letniki predstavljali le 27 % spletnega prometa ChatGPT.

Analiza je tudi pokazala, da imajo drugi ponudniki umetne inteligence nižje stopnje sprejemanja med mlajšimi starostnimi skupinami. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic in Googlov Bard imajo veliko nižje odstotke (v razponu od 18.46 % do 25.3 %) demografske skupine 18-24 v primerjavi s 60 % Character.ai.

ChatGPT je v zadnjih treh mesecih zabeležil upad obiska spletne strani po vsem svetu, vendar podatki Similarweba kažejo znake izboljšanja, ko se je šolsko leto nadaljevalo. Po drugi strani pa je Character.ai ohranil uporabo čez poletje, ker je osredotočen na zabavo in ne le kot pomočnik pri domačih nalogah ali pomočnik pri raziskavah.

Character.ai ima velik potencial za nadaljnjo rast uporabniške baze po impresivnih 150 milijonih dolarjev financiranja serije A, zaradi česar je startup ocenjen na milijardo dolarjev. Aplikacija izstopa med drugimi generatorji znakov z umetno inteligenco, njena ustanovitelja Noam Shazeer in Daniel De Freitas, ki sta bila prej strokovnjaka za umetno inteligenco pri Googlu.

Medtem ko je prihodnja uporaba Character.ai še vedno negotova, so bili ustanovitelji aplikacije priznani kot pionirji na področju umetne inteligence, zagon pa ima stalen prostor za izboljšave, saj vse več uporabnikov ustvarja in sodeluje z njegovimi liki.

Vir: Similarweb, Reuters