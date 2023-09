Združenje operaterjev menjalnic Nigerije poziva k digitalni avtonomiji

Združenje nigerijskih menjalnic (ABCON) je pozvalo Nigerijsko centralno banko (CBN), naj menjalnicam (BDC) podeli digitalno avtonomijo za doseganje konvergence menjalnih tečajev. Predsednik ABCON, dr. Aminu Gwadabe, je objavil poročilo, v katerem poziva banko apex, naj zagotovi odobritev brez ugovora za BDC za popoln prehod na digitalno poslovanje.

Podelitev digitalne avtonomije BDC-jem naj bi prinesla konvergenco menjalnih tečajev, zmanjšala nestanovitnost trga in spodbudila gospodarsko rast. ABCON ima izkušnje z doseganjem konvergence tečajev v preteklosti, vključno z leti 2006, 2009 in od 2018 do 2020, pred izbruhom pandemije Covid-19.

Po besedah ​​dr. Gwadabeja bi omogočanje digitalne avtonomije operaterjem olajšalo resnično odkrivanje tržnih tečajev, omogočilo izvajanje usklajenih politik deviznega tečaja zvezne vlade in podprlo učinkovito spremljanje transakcij BDC glede skladnosti z zakonskimi in regulativnimi zahtevami.

ABCON je bil proaktiven pri sprejemanju tehnologije in je od leta 2016 izvedel znatne naložbe v IT raziskave, razvoj in implementacijo različnih digitalnih rešitev. Operaterji BDC imajo zdaj vzpostavljene sisteme za spremljanje transakcij, opremljene z IT pisarnami in internetnimi povezavami. Svoje transakcije v spletni storitvi Amazon Web Service (AWS) beležijo v realnem času in izvlečejo dnevna poročila za vrnitev. Poleg tega so se operaterji integrirali s platformama za preverjanje nigerijskega medbančnega sistema poravnave (NIBSS) in številke za preverjanje banke (BVN).

Te digitalne reforme ne povečujejo samo operativne učinkovitosti, ampak tudi prispevajo k splošnemu razvoju in modernizaciji sektorja BDC. Zahteva ABCON po digitalni avtonomiji je usklajena z načrtovanimi reformami CBN za BDC, pri čemer poudarja potrebo po skladnosti s tehnološkim napredkom.

