Doživite nostalgijo s starinskimi skodelicami za velikonočna jajca

Če ste odraščali na Irskem in praznovali veliko noč, verjetno poznate skodelice, ki so bile včasih priložene vašim čokoladnim jajčkom. Te skodelice, ki so jih pogosto spremljala jajca Nestlé ali Cadbury, so bile zaradi priročnosti veliko boljše od osnovnih belih skodelic, ki zdaj polnijo naše omare. Mnogi od nas že leta držimo te nostalgične skodelice.

Mick, zbiralec novosti skodelic za velikonočna jajca iz 90-ih, deli to mnenje. Z leti je zbral ogromno zbirko, vključno s skodelicami Smarties, Jaffa Cakes in ploščicami Mars. Zdaj se je Mick končno pripravljen ločiti od svoje zbirke in jih 23. septembra prodati v trgovini Pop Cup Shop v Nick's Coffee v Ranelaghu.

Mick in njegova partnerica Betzy sta izkušena prodajalca starodobnikov, ki ju pogosto najdemo na mesečnih bolšjih sejmih v Libertiesu. Tokrat bodo v prodajo ponudili okoli 50 skodelic, zraven pa tudi izbor skrbno izbranih kosov oblačil iz svoje kolekcije. Skodelice so neuporabljene in v brezhibnem stanju, cene od 15€ do 30€/kom. Ne glede na to, ali ste zbiratelj ali preprosto hrepenite po kančku nostalgije v svojih omarah, so te skodelice idealna najdba.

Na vprašanje o njegovih občutkih do prodaje zbirke je Mick izrazil navdušenje in željo, da bi našel nove domove za svoje ljubljene skodelice. Verjame, da ima vsak svojo najljubšo čokoladico, zakaj torej ne bi imeli ustrezne skodelice? Poleg tega si Mick ni mogel kaj, da ne bi komentiral upada kakovosti skodelic za velikonočna jajca v zadnjih letih. Ob tem je obujal spomine na velikost in obliko skodelic iz 90. in zgodnjega 2000., pri čemer je dejal, da je trenutna ponudba podpovprečna.

Pravzaprav so skodelice iz leta 2010 še posebej razočarane. Pogosto nimajo dovolj prostora za polno skodelico čaja, oblikovne napake, kot je prevrnjena ustnica, pa ne le poslabšajo njihovo estetiko, ampak predstavljajo tudi potencialno nevarnost za zdravje pri držanju toplih napitkov. Za primerjavo, Mickova zbirka je dokaz vrhunske izdelave preteklosti.

Če vas zanima nakup ene od teh starinskih skodelic za velikonočna jajca, ne pozabite, da jih je treba prati ročno, da zagotovite njihovo dolgo življenjsko dobo. Pop Cup Shop 23. septembra je pravi kraj, če želite svoji zbirki dodati kanček nostalgije. Ne zamudite te priložnosti, da postanete lastnik delčka zgodovine skodelic za velikonočna jajca.

Viri:

- Nobene