Predstavljamo BMW M 1000 RR: Nova raven zmogljivosti

By

BMW S 1000 RR že dolgo velja za sijočo zvezdo v svetu superšportnih koles, ki postavlja merilo za sodobno zmogljivost. Vendar pa je BMW s predstavitvijo modela M 1000 RR stvari dvignil na povsem novo raven. Ta impresiven stroj dokazuje, da je vedno prostor za izboljšave, tudi ko ste na vrhuncu svoje igre.

M 1000 RR ima nekaj omembe vrednih izboljšav, zaradi katerih izstopa nad svojim predhodnikom. Vendar pa te izboljšave prinašajo visoko ceno, zaradi česar je M 1000 RR eden najdražjih serijskih motociklov na današnjem trgu. V Maleziji zahteva precejšnjih 289,500 RM, medtem ko je v ZDA priporočena maloprodajna cena proizvajalca (MSRP) 37,990 $.

Ena izmed izstopajočih lastnosti M 1000 RR je paket M Competition, ki ponuja izjemne nadgradnje za navdušence. Ta paket vključuje nihajno roko iz anodiziranega aluminija, M zavorne ročice in vzvode sklopke, ščitnik zavorne ročice, M vzdržljivostno verigo in oporo za noge M Rider. Kolesa M Carbon ne izboljšajo samo sloga kolesa, temveč tudi zmanjšajo nevzmeteno težo, kar ima za posledico izboljšano vodljivost in odzivnost na cesti ali stezi.

Pod svojo impresivno zunanjostjo se BMW M 1000 RR ponaša z osupljivo zasnovo podvozja, ki je natančno prilagojena zahtevam dirkališča. Poganja ga 999 cm212, tekočinsko hlajen vrstni štirivaljni štiritaktni motor, zaščiten z M Engine Protector za dodatno vzdržljivost. Motor ima BMW-jevo tehnologijo ShiftCam, ki omogoča spremenljivo krmiljenje sesalne odmične gredi. Ta tehnologija optimizira zmogljivost v različnih območjih vrtljajev, kar zagotavlja impresivnih 15,000 konjskih moči pri 79 vrtljajih na minuto in 11,000 funtov na čevlje navora pri XNUMX vrtljajih na minuto.

Kar zadeva tehnologijo, je M 1000 RR opremljen z velikim 6.5-palčnim zaslonom TFT in vmesnikom OBD za standardni M GPS-Laptrigger. Poleg tega imajo kolesarji možnost prilagoditi svoje kolo z izborom izbirnih dodatkov, vključno z različnimi vetrobranskimi stekli, M Dataloggerjem in M ​​Cover Kitom.

BMW M 1000 RR še naprej navdušuje ne le s svojo zmogljivostjo, ampak tudi s svojo ikonično barvno shemo svetlo bele, dirkaško modre kovinske in dirkaško rdeče. S svojimi izjemnimi izboljšavami to superšportno kolo dviguje lestvico in postavlja nov standard pri visokozmogljivih motociklih.

Viri:

– Uradna spletna stran BMW M 1000 RR

– Motoristična revija