Kako hitro zaslužiti kredite v Starfieldu

Starfield, Bethesdina najnovejša igra za raziskovanje vesolja, se vrti okoli pridobivanja kreditov za nakup opreme, nadgradnjo vašega vesoljskega plovila in najem članov posadke. Čeprav obstaja več načinov za pridobivanje kreditov v igri, so mnogi od njih počasni in neučinkoviti za tiste, ki ne želijo porabiti pravega denarja. Tukaj je nekaj najhitrejših načinov za zakonito zbiranje kreditov v Starfieldu:

1) Odklenite spretnost Commerce

Trgovska veščina je bistvena za nakup in prodajo blaga v Starfieldu. Z vlaganjem točk spretnosti v Commerce lahko odklenete vrsto ugodnosti, kot so nakupovalni popust, povečan dobiček od prodaje in drugo. Ko to veščino razvijate naprej, postanejo popusti in povečanja dobička še pomembnejši.

2) Plen strateško

V Starfieldu so predmeti, ki jih lahko zbirate povsod. Niso pa vsi predmeti dovolj dragoceni, da bi upravičili svojo težo. Zaradi omejene nosilnosti je pomembno, da skrbno ocenite vrednost predmeta glede na njegovo težo, preden se odločite, ali ga boste vzeli ali ne.

3) Izboljšajte spretnost čistilke

Spretnost odstranjevanja odpadkov v Starfieldu vam omogoča ne samo odkrivanje skritih zakladov, ampak tudi iskanje dragocenih predmetov v posodah. Ko boste napredovali v iskanju, boste naleteli na redkejše in dragocenejše predmete, ki vam nudijo donosno priložnost za pridobivanje kreditov med raziskovanjem.

4) Prevzemite naloge od vseh odborov misije

Misijske plošče v različnih naseljih in frakcijah ponujajo stranske naloge, ki vas nagradijo s krediti. Z dokončanjem teh misij si lahko prislužite znatne kreditne nagrade in odbor misij vsake frakcije bo imel edinstvene misije, usklajene z njihovimi cilji.

5) Zgradite postojanke

Vzpostavitev postojank na planetih zahteva nekaj truda, vendar so nagrade vredne. Če konfigurirate svoje postojanke za proizvodnjo dragocenih virov, lahko zberete bogastvo virov, ki jih lahko prodate za kredite. Več postojank kot upravljate, večji bodo vaši potencialni dobički.

6) Prodajte vse dodatne ladje, ki jih imate

Če imate več zvezdnih ladij, kot jih zmorete, razmislite o njihovi prodaji prek ladijskega tehnika. Čeprav je morda registracija vašega plovila majhen strošek, lahko prodaja dodatnih ladij prinese znatne donose in sprosti prostor za donosnejše podvige.

7) Dokončajte frakcijske misije

Začetek frakcijskih misij ne le napreduje v zgodbi igre, temveč zagotavlja tudi velikodušne kreditne nagrade. Te misije se ujemajo s cilji vaše izbrane frakcije in nudijo odličen način za krepitev vaših kreditov na poti.

8) Napredovanje skozi linearno napredovanje misije

Izpolnjevanje misij v kampanji je preprost način za pridobivanje kreditov. Večina misij ponuja denarno nadomestilo, nekatere pa celo ponujajo redke predmete kot nagrade. Poskrbite, da boste tem misijam dali prednost, da boste pridobili kredite in dragocene vire.

9) Prodaja anketnih podatkov

Ko raziskujete različne planete, si vzemite čas za skeniranje lokalne flore, favne in geoloških značilnosti. Vsako skeniranje prispeva k vaši zbirki anketnih podatkov, ki jih lahko prodate za kredite Vladimirju Sallu, članu frakcije Constellation.

10) Ukaze konzole (goljufije) uporabljajte previdno

Če ste pripravljeni prekršiti pravila, lahko konzolni ukazi v Starfieldu zagotovijo takojšnje bogastvo v obliki kreditov. Vendar pa vam uporaba goljufij morda prepreči, da bi pozneje v igri zaslužili dosežke, zato jih uporabite pametno.

Skratka, krediti so v Starfieldu bistveni. Z uporabo teh metod lahko hitro zaslužite kredite, ne da bi morali porabiti pravi denar ali kršiti pravila.

Viri: Bethesda