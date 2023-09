Zabava iPhone 15 je pred vrati in vljudno vabljeni! Spet je tisti ─Źas v letu, ko Apple napove svojo najnovej┼ío linijo iPhonov in letos je to iPhone 15. Dogodek, imenovan ┬╗Wonderlust┬ź, je predviden za torek, 12. septembra 2023, ob 10 (PST). Datum prednaro─Źila je dolo─Źen za petek, 00. september 15, ob 2023:05 (PDT), uradni datum lansiranja pa je petek, 00. september 22.

Glede na ve─Ź virov se govori, da bi se proizvodnja iPhona 15 lahko preselila s Kitajske v Indijo. ─îeprav to ni potrjeno, so mnogi navdu┼íeni nad mo┼żnostjo spremembe destinacije potovanja za lansiranje. Ne glede na to, ali prihajamo iz Kitajske ali Indije, je pomembno, da imamo pripravljene potne liste in zagotovimo, da imamo vse svoje potovalne dokumente in na─Źrte poti v redu.

─îe se ozremo nazaj na uspeh teme prednaro─Źil iPhone 14 USA z ve─Ź kot 25,000 objavami, 1 milijonom ogledov in skupno 1,500 glasovi, je jasno, da je navdu┼íenju nad novimi iPhoni neprimerljivo. Nam bo letos uspelo podreti ┼íe kak┼íen rekord? Samo ─Źas bo povedal.

Ko se bli┼ża lansiranje, postaja sledenje na┼íim naro─Źilom bistveno. Ko se naro─Źila za─Źnejo premikati v fazo ┬╗Priprava za po┼íiljanje┬ź, lahko pri─Źakujemo gibanje ─Źez vikend. Takrat lahko za─Źnemo slediti svojim paketom z uporabo prilo┼żene sledilne ┼ítevilke. UPS je eden od prevoznikov za dostavo za Apple in njihovo spletno mesto nam omogo─Źa sledenje na┼íih po┼íiljk iPhone. Pomembno je, da imamo svoj ra─Źun s serijsko ┼ítevilko, ki jo najdete na Applovi spletni strani.

Eno najbolj pri─Źakovanih skeniranj med postopkom po┼íiljanja je ┬╗Import Scan┬ź v Louisvillu, Kentucky. To skeniranje pomeni, da je po┼íiljka opravila uvozne postopke v dr┼żavi prejemnici, in zagotavlja, da bo iPhone prispel naslednji dan. To je zadnji mejnik, preden kon─Źno dobimo v roke nove iPhone.

Torej, pripravite se na predstavitev iPhone 15! Prepri─Źajte se, da je va┼í potni list posodobljen, spremljajte svoje naro─Źilo in se pripravite na dobrodo┼ílico najnovej┼íemu ─Źlanu dru┼żine Apple.

