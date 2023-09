Prihajajoči sončni mrk v Koloradu: vse, kar morate vedeti

Ko se bliža datum prihajajočega sončnega mrka, se število rezervacij v hotelih, vključno s Herrera's, povečuje. Ta spektakel, ki se bo zgodil 14. oktobra, bo prvi mrk, viden iz Združenih držav po popolnem mrku leta 2017. Pričakuje se, da bo pot kolobarja to soboto prečkala regijo okoli 10 in privabila velike množice željnih gledalcev.

Torej, kaj točno je obročasti sončni mrk? Pojavi se, ko Luna potuje med Zemljo in Soncem, ko je na svoji najbolj oddaljeni točki od Zemlje. Združene države so bile nazadnje priča temu pojavu leta 2012. Zaradi svoje oddaljenosti je Luna videti kot temen disk, ki je manjši od sonca, kar na nebu ustvarja očarljiv učinek "ognjenega obroča", ki traja približno 4 minute. .

Skupnosti jugozahodno od Duranga, vključno s Cortezom, Dolores in Dove Creekom, bodo imele privilegij doživeti kolobarje v njegovem polnem sijaju. Te lokacije bodo uživale v pogledu, kjer se zdi, da je Luna točno v središču sonca.

Da bi izboljšali izkušnjo, na tem območju organizirajo različne oglede, vključno z narodnim parkom Mesa Verde. Služba za nacionalne parke (NPS) in NASA sodelujeta pri zagotavljanju izobraževalnih seminarjev in določenih parkirišč za obiskovalce. Park bo gostil oglede v muzeju Chapin Mesa, parkirišču Far View in amfiteatru kampa Morefield. Kampi so na voljo, vendar priporočamo rezervacije, saj bodo verjetno razprodani. Obiskovalci bodo do odprodaje zalog prejeli očala za mrk, kar bo zagotovilo varen ogled tega nebesnega dogodka.

Spomenik štirih vogalov, kjer se srečajo meje Kolorada, Arizone, Nove Mehike in Utaha, bo na dan mrka ostal zaprt od 8. do 1. ure. To zaprtje je spoštljiv ukrep v čast svetim prepričanjem naroda Navajo, ki upravlja območje. Ljudje Navajo imajo mrke za svete dogodke in se med takšnimi dogodki vzdržijo dela ali zapuščanja svojih domov.

Za tiste v drugih delih Kolorada, čeprav ne bodo doživeli popolnega mrka, so še vedno lahko priča delnemu mrku 14. oktobra zjutraj.

Če zamudite letošnji mrk, ne skrbite. Naslednji popolni sončni mrk v Koloradu je predviden za leto 2048. Vendar, če želite biti priča popolnemu mrku prej, lahko potujete proti vzhodu in si ga ogledate 8. aprila 2024. Ta mrk bo potekal skozi Mehiko, Teksas in različne mesta na severovzhodu ZDA, vključno z Austinom, Dallasom in Indianapolisom.

Označite si torej koledarje in se pripravite, da boste priča osupljivi lepoti sončnega mrka v Koloradu. Ne pozabite prinesti očal za mrk, da zagotovite varen ogled, in bodite pripravljeni na morebiten promet, saj se pričakuje, da bo ta redek dogodek pritegnil velike množice.

