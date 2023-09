Raziskovanje evolucije paradižnika: od divjega do čudovitega

Biologi z Univerze Massachusetts Amherst so izvedli raziskavo o evolucijski zgodovini paradižnikov in odkrili sklope lastnosti, ki so privedle do razvoja njihovih posebnih značilnosti. Ugotovitve, objavljene v Plants, People, Planet in The American Journal of Botany, osvetljujejo, kako se sadje razvija v naravi, in ponujajo vpoglede, ki lahko pomagajo pri prihodnjih prizadevanjih za izboljšanje pridelka.

Študija se je osredotočila na sorodnike sodobnih paradižnikov, več divjih vrst, ki jih najdemo ob zahodni obali Južne Amerike. Te divje vrste se močno razlikujejo od paradižnikov, ki jih poznamo danes. So majhni, zeleni, ko dozorijo, mnogi imajo neprijeten okus in vonj.

Da bi razumeli preobrazbo teh divjih paradižnikov v okusno in na videz privlačno sadje, ki ga uživamo, so raziskovalci preučevali evolucijske sindrome, ki so nizi lastnosti, ki se pojavljajo skupaj v sadju. Prejšnji raziskovalci niso gojili vseh vrst divjih paradižnikov skupaj, da bi zbrali dokaze o teh sindromih.

Ekipa je zbrala semena 13 vrst divjih paradižnikov in več variant znotraj vsake vrste. Vzgojili so te rastline in pregledali njihove sadeže glede značilnosti, kot so barva, oblika, vsebnost sladkorja in kisline ter analizo DNK. Hlapne organske spojine, odgovorne za aromo paradižnika, so bile tudi izmerjene in razvrščene.

Rezultati so pokazali, da so lastnosti, kot so vonj, okus in barva, sindromske in obstaja ujemanje med zunanjim videzom paradižnika in njegovim okusom. Ta raziskava omogoča celovito razumevanje, kako se divji paradižniki razlikujejo med seboj in od gojenih sort.

Študija je imela koristi tudi od zbirateljskih prizadevanj Charlesa Ricka, ki je med potovanjem po Južni Ameriki zbiral semena divjih vrst paradižnikov. Raziskovalci so ta zbrana semena gojili poleg svojih in primerjali lastnosti različnih vrst.

Ta raziskava ne osvetljuje le evolucijske zgodovine paradižnika, ampak ima tudi posledice za vzrejo bolj hranljivih in privlačnejših sort sadja. Z razumevanjem lastnosti, ki prispevajo k zaželenim lastnostim paradižnika, si lahko znanstveniki prizadevajo za razvoj izboljšanih sort za uživanje.