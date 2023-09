Raziskovalci odkrivajo potencialni načrt za nevrone pri najpreprostejših živalih

Raziskovalci so odkrili dokaze o celicah, podobnih nevronom, pri plakozojih, eni najpreprostejših vrst živali. Plakozoji obstajajo v morjih že stotine milijonov let in možno je, da so služili kot načrt za živčni sistem, ki ga najdemo pri bolj zapletenih živalih, vključno z ljudmi. Te ugotovitve so bile objavljene v reviji Cell.

Plakozoji so pod mikroskopom videti kot amebe, vendar so v resnici živali. V drevesu življenja so tesneje povezani s žarnicami (ki vključujejo morske vetrnice in korale) in dvostranci (vretenčarji). Medtem ko imajo druge živalske linije živčne sisteme, ki jih upravljajo nevroni, so verjeli, da so plakozoji drugačni in nimajo nevronov.

Namesto nevronov plakozoji uporabljajo peptidergične celice za uravnavanje določenega vedenja. Te celice sproščajo kratke verige aminokislin, ki aktivirajo okoliške celice, podobno kot delujejo nevroni v kompleksnejših organizmih. Ta podobnost je vodila raziskovalce k nadaljnjemu raziskovanju in teoretizirali, da bi te celice lahko predstavljale živčni sistem starodavnega živalskega prednika.

Raziskovalna skupina je preučevala izražanje genov pri plakozojih in odkrila 14 vrst peptidergičnih celic, ki so pomembne za izgradnjo nevronov pri drugih živalih. Vendar pa so ugotovili, da peptidergične celice v plakozojih nimajo električne aktivnosti in sposobnosti sprejemanja sporočil, kar kaže, da niso pravi nevroni.

S preslikavo potencialnih interakcij med peptidergičnimi celicami in drugimi celicami v placozoansih so raziskovalci identificirali kompleksno signalno mrežo in specifične pare nevropeptidov in receptorjev. To podpira hipotezo o kemičnih možganih, ki nakazuje, da so se zgodnji živčni sistemi razvili kot omrežja celic, povezanih s kemičnimi signali in ne z električnimi signali.

S primerjavo peptidergičnih celic z nevroni pri drugih živalih so raziskovalci odkrili velike podobnosti v načinu uporabe genov, kar kaže, da so bili zgodnji živčni sistemi nekoč podobni tistim, ki so jih opazili pri plakozojih, preden so se razvili v kompleksne celice, ki pošiljajo električne signale.

Medtem ko so plakozoji preprosti v primerjavi z ljudmi, je njihova kompleksnost višja od pričakovane. Nadaljnje raziskave plakozojev in drugih živalskih linij bodo omogočile boljše razumevanje evolucije živčnih sistemov in osvetlile funkcije nevronov v naših možganih.

