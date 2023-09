Povzetek: Satelit X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), ki je rezultat sodelovanja med Japonsko agencijo za raziskovanje vesolja (JAXA) in NASA ob sodelovanju Evropske vesoljske agencije, je bil izstreljen 6. septembra. Poslanstvo XRISM je zaznati valovne dolžine rentgenskih žarkov z izjemno natančnostjo in znanstvenikom zagotoviti revolucionarne nove odčitke vročih in energijskih krajev v vesolju. Za razliko od obstoječih rentgenskih teleskopov lahko XRISM razlikuje različne barve rentgenske svetlobe in odklene ogromno informacij. Njegov instrument zaznava rentgenske žarke skozi majhne temperaturne premike, kar mu omogoča prepoznavanje kemičnih elementov, prisotnih v predmetih, in branje hitrosti gibanja plinov. Namen satelita je ponuditi nov pogled na vroče in energijsko vesolje z opazovanjem zvezdnih eksplozij, interakcij črnih lukenj in združevanja jat galaksij v podrobnostih brez primere. Znanstveniki na Univerzi v Chicagu bodo analizirali prva opazovanja XRISM-a o ogromnih jatah in skupinah galaksij, v upanju, da bodo razumeli interakcije med supermasivnimi črnimi luknjami in njihovimi gostiteljskimi galaksijami. XRISM bo meril tudi številčnost kemičnih elementov in razkril trenutno kemično sestavo vesolja. Izstrelitev satelita za rentgenska opazovanja iz vesolja predstavlja velik izziv, saj Zemljina atmosfera blokira rentgenske žarke. To je že četrti poskus uspešne izstrelitve in upravljanja podobnega satelita, znanstveniki pa so glede potenciala XRISM optimistični.

Viri:

– Univerza v Chicagu. "Izstrelitev satelita XRISM za preučevanje vesolja v različnih barvah rentgenskih žarkov." Phys.org. Pridobljeno 11. septembra 2023