Izkoriščanje računalniškega vida za odklepanje vpogledov v litij-ionske baterije

Raziskovalci so uporabili računalniški vid, obliko strojnega učenja, da bi pridobili globlje razumevanje delovanja polnilnih litij-ionskih baterij. Z natančnim preučevanjem rentgenskih posnetkov baterijskih elektrod na ravni nanometra so znanstveniki odkrili prej skrite fizikalne in kemične podrobnosti. Ta preboj lahko poveča učinkovitost litij-ionskih baterij s širšo uporabo pri razumevanju kompleksnih sistemov, kot je delitev celic v zarodkih.

Študija, ki so jo vodili raziskovalci iz Nacionalnega pospeševalnega laboratorija SLAC Ministrstva za energijo, Univerze Stanford, MIT in Toyotinega raziskovalnega inštituta, se je osredotočila na delce litijevega železovega fosfata (LFP). Delci LFP, prevlečeni s tanko plastjo ogljika za izboljšano električno prevodnost, se običajno nahajajo v pozitivnih elektrodah litij-ionskih baterij.

Za opazovanje notranjih procesov baterij je raziskovalna skupina ustvarila prozorne baterijske celice z dvema elektrodama, obdanima z raztopino elektrolita, ki vsebuje prosto gibljive litijeve ione. S to nastavitvijo so lahko sledili gibanju litijevih ionov med cikli polnjenja in praznjenja. Ta proces, znan kot interkalacija, vključuje ione, ki vstopajo in zapuščajo delce LFP.

LFP je zelo pomemben v industriji baterij zaradi nizkih stroškov, varnosti in uporabe številnih elementov, zaradi česar je še posebej pomemben na trgu električnih vozil.

Sodelovanje med raziskovalci se je začelo pred osmimi leti, ko sta profesor MIT Martin Bazant in William Chueh s Stanforda združila svoje strokovno znanje na področju matematičnega modeliranja in napredne rentgenske mikroskopije za preučevanje baterijskih delcev. Kasneje so vključili orodja za strojno učenje za pospešitev testiranja baterij in identifikacijo optimalnih načinov polnjenja. Sedanja študija je naredila še korak dlje z uporabo računalniškega vida za analizo nanometrskih rentgenskih filmov iz leta 2016. Ta tehnika omogoča bolj celovito razumevanje reakcij vstavitve litija v delce LFP.

S pikselizacijo rentgenskih slik lahko raziskovalci zajamejo koncentracijo litijevih ionov na vsaki točki znotraj delca. To jim omogoča ustvarjanje filmov, ki ponazarjajo pretok litijevih ionov v in iz delcev med polnjenjem in praznjenjem.

Z analizo rentgenskih slik so raziskovalci ugotovili, da je gibanje litijevih ionov znotraj materiala tesno usklajeno z računalniškimi simulacijami, ki jih je predhodno razvil Bazant. Kot meritve so uporabili 180,000 slikovnih pik za usposabljanje računalniškega modela, ki natančno opisuje neravnovesno termodinamiko in reakcijsko kinetiko materiala baterije.

Poleg tega je študija pokazala, da so razlike v stopnji absorpcije litij-ionov na površini delcev povezane z debelino ogljikovega premaza. Ta ugotovitev nakazuje, da bi optimizacija debeline ogljikovega sloja lahko povečala učinkovitost baterije – pomemben napredek pri oblikovanju baterije.

Rezultati te študije ponujajo vpogled v optimizacijo elektrod iz litij-železovega fosfata in prikazujejo potencial strojnega učenja in naprednih tehnik slikanja pri razkrivanju skrivnosti materialov in sistemov. Ta preboj ne utira le poti za napredek v tehnologiji baterij, ampak obeta tudi preučevanje oblikovanja vzorcev v drugih kemičnih in bioloških sistemih.

vir:

– Sporočilo za javnost MIT

– Sporočilo za javnost Univerze Stanford

– Naravoslovni vestnik