Nova študija odkriva škodljive pesticide v čebeljem cvetnem prahu na Irskem

Nedavna študija, ki sta jo izvedla Trinity College Dublin in Dublin City University, je osvetlila škodljiv vpliv pesticidov na različne vrste čebel na Irskem. Raziskovalci so pregledali cvetni prah pridelkov z 12 različnih lokacij v državi in ​​analizirali ravni ostankov pesticidov. Na teh lokacijah so nabirali tudi cvetni prah medonosnih čebel in čmrljev.

Študija je pokazala, da je imel cvetni prah čmrljev največje število zaznanih spojin in pesticidov v primerjavi z drugimi vrstami cvetnega prahu. Še posebej zaskrbljujoča je bila prisotnost neonikotinoidnih insekticidov v cvetnem prahu čmrljev. Znano je, da so neonikotinoidi škodljivi za čebele in druge živali.

Še bolj zaskrbljujoče je bilo, da veliko odkritih pesticidov pred kratkim ni bilo uporabljenih na poljih, kjer je bil nabran cvetni prah. To nakazuje, da te kemikalije ostanejo v okolju dolgo časa ali da ostanki izvirajo iz rastlin na drugih območjih v pašnem območju čebel.

Elena Zioga, prva avtorica študije in doktorska kandidatka na Trinity's School of Natural Sciences, je izrazila zaskrbljenost zaradi ugotovitev. Poudarila je, da nekateri od teh strupenih pesticidov niso bili uporabljeni na vzorčenih poljih vsaj tri leta, kar pomeni, da kemikalije ostanejo na robovih polja ali da čebele zbirajo onesnažen cvetni prah zunaj vzorčenih polj.

Druga pomembna ugotovitev študije je bila, da so bile različne vrste čebel izpostavljene različnim vrstam pesticidov. Ugotovljeno je bilo, da je cvetni prah medonosnih čebel večinoma onesnažen s fungicidi, medtem ko je bil cvetni prah čmrljev pretežno onesnažen z neonikotinoidnimi insekticidi.

Zioga je poudaril pomen upoštevanja več vrst čebel pri ocenjevanju izpostavljenosti pesticidom. Izjavila je, da uporaba medonosnih čebel kot edine reference za razumevanje izpostavljenosti pesticidom ne zagotavlja popolne slike. Čebele in čmrlji igrajo ključno vlogo pri storitvah opraševanja in podpiranju zdravih ekosistemov.

Ta študija osvetljuje skrb vzbujajočo prisotnost škodljivih pesticidov v čebeljem cvetnem prahu na Irskem. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi razumeli dolgoročne posledice teh ostankov pesticidov na populacije čebel in širšo biotsko raznovrstnost.

