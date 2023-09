V Zambiji so odkrili najstarejšo leseno konstrukcijo, staro pol milijona let

Arheologi so prišli do prelomnega odkritja na prazgodovinskem najdišču Kalambo Falls v Zambiji. Izkopali so najstarejšo leseno konstrukcijo, ki so jo kdaj našli, staro skoraj pol milijona let. Dobro ohranjena struktura osvetljuje napredne zmožnosti naših davnih prednikov. Najdba kaže, da so bili tehnološko naprednejši, kot se je domnevalo.

Leseno konstrukcijo so odkrili pri slapovih Kalambo, ki se nahajajo blizu meje s Tanzanijo. Ocenjuje se, da je star vsaj 476,000 let, pred razvojem Homo sapiensa. Na lesu so zareze, ki kažejo na uporabo kamnitih orodij za spajanje dveh velikih hlodov. Struktura naj bi služila kot ploščad, sprehajalna pot ali dvignjeno bivališče, zasnovano tako, da je naše prednike držalo nad vodo.

Poleg lesene konstrukcije so na najdišču našli tudi zbirko lesenega orodja, vključno s klinom in kopačo. Medtem ko je bilo že znano, da so prvi ljudje v tem času uporabljali les, je bil običajno za omejene namene, kot sta kurjenje ognja ali lov.

Vodilni avtor študije, Larry Barham z univerze v Liverpoolu, je izjavil, da je bilo odkritje strukture "naključno odkritje" med izkopavanjem leta 2019. Prejšnji zapisi o najstarejši leseni konstrukciji so bili stari približno 9,000 let, zaradi česar je bila ta najdba bistveno starejši.

Ohranjanje starodavnega lesa je izziv zaradi njegove nagnjenosti k gnitju in pušča minimalne sledi v zgodovinskem zapisu. Vendar naj bi visok nivo vode pri Kalambo Falls prispeval k izjemni ohranjenosti strukture skozi stoletja.

Raziskovalcem je uspelo natančno določiti starost lesene konstrukcije z uporabo nove metode datiranja, imenovane luminescenčno datiranje. Z merjenjem zadnje izpostavljenosti mineralov sončni svetlobi so odkrili, da je struktura stara vsaj 476,000 let.

To odkritje ponuja dragocen vpogled v zmogljivosti in tehnološki napredek naših davnih prednikov. Prav tako kaže, da so zgodnji ljudje imeli domišljijo in spretnosti, potrebne za gradnjo kompleksnih lesenih struktur, veliko preden se je pojavil Homo sapiens.

