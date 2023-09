Arheologi odkrili najstarejšo leseno strukturo, ki namiguje na napredne prednike

Arheologi so v Zambiji prišli do izjemnega odkritja, saj so odkopali najstarejšo leseno konstrukcijo, kar so jih kdaj našli. Struktura, za katero se domneva, da je ploščad, hodnik ali dvignjeno bivališče, je stara vsaj 476,000 let, precej pred razvojem Homo sapiensa. Ta ugotovitev nakazuje, da so bili naši predniki morda bolj napredni, kot se je mislilo prej.

Dobro ohranjeno leseno konstrukcijo so našli pri slapovih Kalambo, blizu meje s Tanzanijo. Zareze na lesu kažejo, da je bilo za spajanje dveh velikih hlodov uporabljeno kamnito orodje. Poleg konstrukcije so na najdišču odkrili tudi zbirko lesenega orodja, med drugim klin in palico za kopanje.

Prejšnji rekord za najstarejšo leseno konstrukcijo je bil okoli 9,000 let. Odkritje pri slapovih Kalambo velja za »naključno odkritje« leta 2019 med izkopavanjem na mestu. Struktura se je ohranila zaradi visokega vodostaja ob slapu. Starodavni les rad gnije in za seboj pušča malo sledi, zato so takšna odkritja redka.

Raziskovalci so uporabili novo metodo, imenovano luminescenčno datiranje, da bi natančno določili starost strukture. Ta metoda meri, kdaj so bili minerali zadnjič izpostavljeni sončni svetlobi. Rezultati so razkrili, da je lesena konstrukcija veliko starejša, kot so sprva domnevali, saj je stara vsaj 476,000 let.

To odkritje izpodbija idejo, da so bili naši predniki nomadski, saj se je zdelo, da je bila zgradba stalno bivališče v bližini slapov, ki je zagotavljalo stalen vir vode. Ugotovitev nakazuje tudi abstraktno raven razmišljanja in verjetno uporabo jezika, saj so naši predniki uporabili svojo inteligenco, domišljijo in spretnosti, da bi ustvarili nekaj, kar prej ni obstajalo.

Preučevanje te lesene konstrukcije je spremenilo način razmišljanja arheologov o naših starodavnih sorodnikih, saj so prepoznali njihovo sposobnost, da spremenijo svojo okolico in izboljšajo svoje vsakdanje življenje. Ta ugotovitev dokazuje kognitivne sposobnosti naših prednikov v smislu načrtovanja in vizualizacije končnega izdelka.

Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi potrdili, ali je bila zgradba stalno bivališče ali ne. Odkritje pri slapu Kalambo ponuja dragocen vpogled v napredno naravo naših prednikov in njihovo sposobnost prilagajanja okolju.

