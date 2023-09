Moč rentgenskih laserjev: pospeševanje znanstvenih odkritij

Slike, posnete s kamerami in slikovnimi tehnologijami, igrajo ključno vlogo v znanstvenih raziskavah, saj znanstvenikom omogočajo dragocen vpogled v različne pojave. Ko pa predmeti postanejo zelo majhni in se premikajo z velikimi hitrostmi, postane zajemanje podrobnih vizualnih podatkov izziv. Da bi to premagali, se znanstveniki obrnejo na rentgenske žarke, zlasti trde rentgenske laserje, ki ponujajo natančnost in nastavljivost pri slikanju.

Nacionalni pospeševalni laboratorij SLAC Ministrstva za energijo je nedavno predstavil najmočnejši rentgenski laser na svetu, rentgenski laser s prostimi elektroni (XFEL) Linac Coherent Light Source (LCLS). Ta nadgrajena različica LCLS lahko proizvede do milijon rentgenskih bliskov na sekundo, kar je pomemben preskok v primerjavi s hitrostjo 120 impulzov na sekundo pri predhodniku.

LCLS-II, zgrajen na podlagi uspeha prvega LCLS, ustvarja rentgenske impulze, ki so milijardokrat svetlejši od katere koli prejšnje tehnologije. S pospeševanjem elektronov skozi bakreno cev pri sobni temperaturi LCLS ustvarja visoko intenzivno rentgensko lasersko svetlobo. Z nadgradnjo LCLS-II lahko raziskovalci zdaj proizvedejo skoraj neprekinjen rentgenski žarek, ki je v povprečju 10,000-krat svetlejši od svojega predhodnika.

Ta napredek v rentgenski laserski tehnologiji omogoča znanstvenikom, da preiskujejo kvantne materiale z ločljivostjo brez primere. Raziskovalci lahko zdaj preučujejo najmanjše in najhitrejše pojave v vesolju, kar zagotavlja vpogled v področja, kot so kvantno računalništvo, tehnologije čiste energije, farmacevtski razvoj in razumevanje bioloških procesov. LCLS-II XFEL bo odprl nova področja znanstvenih raziskav, saj bo znanstvenikom omogočil najhitrejše preučevanje sveta in opazovanje nepredvidljivih kemičnih dogodkov.

Ameriška ministrica za energijo Jennifer M. Granholm je pohvalila LCLS-II in izjavila, da ohranja Združene države v ospredju znanosti o rentgenskih žarkih in zagotavlja okno v razumevanje atomske ravni. Močne zmogljivosti LCLS-II bodo nedvomno prispevale k pomembnim odkritjem v številnih znanstvenih disciplinah, od zdravja ljudi do kvantne znanosti o materialih.

S prihodom LCLS-II so rentgenski laserji pripravljeni narediti revolucijo v znanstvenih raziskavah, saj ponujajo novo raven natančnosti in svetlosti, ki bo izboljšala naše razumevanje vesolja in spodbudila inovacije v različnih panogah.

Viri:

– Nacionalni pospeševalni laboratorij SLAC Ministrstva za energijo