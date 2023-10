Mehanika mišične rasti: Kako vadba oblikuje mišična vlakna

Znano je, da redna vadba krepi in tonizira naše mišice, vendar so natančni mehanizmi za tem procesom predmet zanimanja fiziologov. Inženirji MIT so zdaj razvili edinstveno vadbeno podlogo za celice, ki znanstvenikom omogoča preučevanje čisto mehanskih učinkov vadbe na mikroskopski ravni. Podloga, narejena iz hidrogela z vgrajenimi magnetnimi mikrodelci, posnema sile, ki jih mišice doživljajo med vadbo, ko jih aktivira zunanji magnet. Mišične celice, zrasle na preprogi, so bile »razgibane« z vibracijami, ki jih povzroča gibanje magneta.

Preliminarni rezultati poskusa kažejo, da redna mehanska vadba pomaga, da mišična vlakna rastejo v bolj poravnani smeri, kar jim omogoča sinhrono krčenje. Ta ugotovitev kaže, da lahko mehanska stimulacija vodi ponovno rast mišic po poškodbi ali potencialno upočasni učinke staranja. Raziskovalci nameravajo uporabiti napravo za vzorčenje listov močnih, funkcionalnih mišic, ki bi se lahko uporabljale v mehki robotiki in popravljanju tkiv.

Ekipa na MIT upa, da bo ta nova platforma lahko zagotovila vpogled v to, kako mehanske sile vplivajo na delovanje mišic, in pomagala pri razvoju terapij za mišične poškodbe in nevrodegenerativne motnje. Z ločitvijo kemičnih in mehanskih elementov vadbe so se lahko osredotočili samo na mehanske sile, ki poganjajo odziv mišic.

Podloga z vgrajenim magnetom se je izkazala za varen in nedestruktiven način za ustvarjanje mehanskih sil na mišične celice. Celice, ki so bile redno izpostavljene mehanskemu gibanju, so se podaljšale v primerjavi s celicami, ki niso bile vadbene. To dokazuje, kako lahko vadba oblikuje rast in poravnavo mišičnih vlaken. Razumevanje teh mehanizmov bi lahko vodilo do napredka pri regeneraciji tkiv in razvoju prilagodljivih robotskih sistemov.

Opredelitve:

– Hidrogel: mehak želeju podoben material, uporabljen v tej študiji kot vadbena podloga za celice.

– Mehanske sile: Fizične sile, ki delujejo na mišične celice med vadbo.

– Regeneracija tkiva: proces obnove poškodovanega ali poškodovanega tkiva v telesu.

