Vloga vetra pri taljenju grenlandskih in antarktičnih ledenih plošč

V boju proti podnebnim spremembam je vpliv dviga morske gladine na obalna mesta neizogiben. Z močjo utopitve, kot sta Mumbaj in New York, je razumevanje virov vode ključnega pomena.

Ledene plošče na Grenlandiji in Antarktiki, poleg gora z ledeniki, vsebujejo dovolj zamrznjene vode, da dvigne gladino morja za 210 čevljev. Na žalost so te regije najbolj prizadete zaradi globalnega segrevanja.

Medtem ko so se temperature zraka na Grenlandiji močno dvignile in od devetdesetih let prejšnjega stoletja presegle 3.8 °C, k pospešenemu taljenju ledene plošče prispeva tudi veter. Nova študija razkriva, da imajo foehn in katabatski vetrovi, ki pihajo vroč zrak navzdol na ledenike, velik vpliv na taljenje ledene plošče na Grenlandiji in Antarktiki.

V zadnjih dveh desetletjih se je vpliv teh vetrov na grenlandske ledene plošče povečal za približno 10 %. Vendar se je njihov učinek na antarktično ledeno ploščo zmanjšal za 32 %. Ta razlika je predvsem posledica različnih načinov, kako globalno segrevanje vpliva na severno in južno poloblo. Grenlandija je postala tako vroča, da veter ni več potreben, saj že sama sončna svetloba močno vpliva na taljenje regije.

Severnoatlantska oscilacija, pomemben vremenski pojav, ki nadzoruje moč in smer zahodnih vetrov in neviht, je prav tako igrala vlogo pri tem neskladju. Premik v pozitivno fazo je prinesel več toplega zraka nad Grenlandijo in druge arktične regije, kar je okrepilo proces taljenja.

Po drugi strani pa se je skupna površinska talina na Antarktiki od leta 15 zmanjšala za približno 2000 %. To je mogoče pripisati 32-odstotnemu zmanjšanju padavinskih vetrov na polotoku in izboljšanju ozonskega plašča v regiji, ki absorbira toploto sonca. in ščiti površino pred nadaljnjim taljenjem.

Medtem ko se zmanjšanje taljenja zaradi vetra na Antarktiki morda zdi pozitiven razvoj, trend taljenja še vedno predstavlja tveganje. Antarktika je že doživela propad dveh ranljivih ledenih polic in če se bo ta trend nadaljeval, bi lahko motil globalne vzorce kroženja oceanske vode, kar bi imelo resne posledice za zemeljsko podnebje.

Tako Grenlandija kot Antarktika pomembno prispevata k dvigovanju morske gladine, zato je ključnega pomena natančno spremljanje in modeliranje taljenja ledu. Razumevanje razmerja med vetrom in ledom v kontekstu podnebnih sprememb je bistveno za napovedovanje prihodnjega dviga morske gladine in njegovega vpliva na planet.

Vir: Geophysical Research Letters