Mesečina: Revolucionarno raziskovanje Lune prek omrežne povezave

Drugi val raziskovanja Lune je na obzorju, pri čemer vodi program Artemis. Medtem ko so se pionirji misij Apollo za uspešne pristanke na Luni zanašali izključno na fotografsko izvidovanje in svoje sposobnosti, bo prihodnost raziskovanja Lune precej drugačna. Z namenom, da bi bilo raziskovanje Lune trajnostno, se razvijajo nove tehnologije in omrežja za revolucijo lunarnih misij.

Eden ključnih vidikov teh napredkov je potreba po »označevanju terena«, kot pravi NASA. Glede na predvidenih 400 lunarnih misij, načrtovanih v prihodnjih letih, je ključnega pomena vzpostavitev sistemov, ki omogočajo natančno navigacijo in komunikacijo. Da bi odgovorila na to potrebo, NASA dela na LunaNet, projektu, katerega cilj je ustvariti interoperabilnost med prihodnjimi lunarnimi omrežji prek dogovorjenih standardov in protokolov.

Maja 2021 je Evropska vesoljska agencija (ESA) objavila študijo izvedljivosti za MoonLight, predlagano omrežje, ki bo zagotavljalo navigacijske storitve in utrlo pot internetu na Luni. Dva konzorcija, ki ju vodita SSTL oziroma Telespazio, sta bila imenovana za razvoj tega prelomnega omrežja. MoonLight je prejel začetno financiranje v višini 153 milijonov evrov na zasedanju ministrskega sveta ESA, nadaljnja sredstva pa se pričakujejo v prihodnosti.

Prednosti mreže lunarnih satelitov, namenjenih navigaciji in komunikaciji, so pomembne. Omogočil bo misijam s posadko in robotom pristanek kjer koli na Luni, kar bo zagotovilo večjo prilagodljivost in učinkovitost pri raziskovanju. Konstelacija MoonLight bo obravnavala tudi omejitve v obsegu tovora, zmožnostih prenosa podatkov in komunikacijskih težavah, s katerimi se soočajo trenutne misije. Poleg tega lahko uporaba skupne telekomunikacijske in navigacijske storitve privede do znižanja stroškov s sprostitvijo prostora za znanstvene instrumente ali tovor.

Prihodnje omrežje MoonLight bo verjetno sestavljeno iz treh do štirih enotonskih satelitov, ki bodo strateško postavljeni okoli Lune. Cilj je zagotoviti storitve za vsa zasebna in institucionalna predstavništva z naročniškim načrtom za zagotovitev ekonomske sposobnosti preživetja. Za preizkušanje sistema načrtuje ESA leta 2025 izstrelitev predstavitvenega satelita Lunar Pathfinder. Ta satelit bo predstavil svoje zmogljivosti pri lunarni navigaciji in komunikaciji.

Čeprav so ti napredki obetavni, je Kitajska že napredovala na področju lunarnih telekomunikacij. Leta 2018 je Kitajska nacionalna vesoljska uprava namestila satelit Queqiao-1, ki služi kot lunarni rele za komunikacijske namene.

Ko bo luna postala središče raziskovanja in potencialnih komercialnih storitev, bo vzpostavitev robustne omrežne povezave ključnega pomena. Moonlight in podobne pobude so pripravljene spremeniti lunarne misije in utreti pot v prihodnost, kjer raziskovanje ne pozna meja.

FAQ

1. Kaj je namen Mesečine?

Moonlight je namenjen zagotavljanju navigacijskih in komunikacijskih storitev za lunarne misije, ki jim omogočajo pristanek kjer koli na Luni.

2. Kako bo Moonlight koristil prihodnjim misijam?

Moonlight bo obravnaval omejitve v obsegu koristnega tovora, zmožnostih prenosa podatkov in komunikacijskih težavah, s katerimi se soočajo trenutne misije. Prav tako bo državam, ki letijo v vesolje, in podjetjem z omejenimi proračuni omogočilo učinkovitejše raziskovanje Lune.

3. Kdo vodi projekt Mesečina?

Projekt Moonlight vodita dva konzorcija: enega vodi SSTL, ki vključuje podjetja, kot so SES, Airbus in Kongsberg Satellite Services, drugega pa vodi Telespazio, ki vključuje podjetja, kot sta Thales Alenia Space in Inmarsat.

4. Kdaj bo izstreljen predstavitveni satelit Lunar Pathfinder?

ESA namerava leta 2025 izstreliti predstavitveni satelit Lunar Pathfinder, ki ga je razvil SSTL. Ta satelit bo prikazal prihodnje zmogljivosti lunarne navigacije in komunikacije.