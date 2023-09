Ogromen sončni izbruh sproži magnetno nevihto na Zemlji

Nedavni ogromen izbruh Sonca je močno vplival na Zemljo, kar je povzročilo geomagnetno nevihto. Ta dogodek je povzročil, da je hitrost sončnega vetra okoli našega planeta dosegla hitrost, ki presega 1,980,000 kilometrov na uro, kar je spremljalo trikratno povečanje gostote plazme.

Vzrok te geomagnetne nevihte je bil izbruh koronalne mase (CME), ki je prišel približno 12 ur prej, kot je bilo pričakovano, potem ko je izbruhnil iz Sonca. CME je izbruh plazme in magnetizma, ki izvira iz zunanje plasti Sonca, znane kot korona. Ti izbruhi lahko izženejo milijarde ton materiala, medtem ko prenašajo magnetno polje, ki presega običajni magnetni vpliv Sonca na planete.

Sprva objava CME ni takoj povzročila pomembne magnetne nevihte na Zemlji. Ko pa je naš planet še naprej prečkal dolgotrajne magnetne učinke CME, se je pojavila blaga magnetna nevihta razreda G1. Ta nevihta bi lahko vplivala na Zemljino magnetno polje in motila vesoljske vremenske razmere.

Ključnega pomena je omeniti, da lahko CME, zlasti če so izjemno močni, motijo ​​​​zemeljsko tehnološko infrastrukturo. Ta motnja lahko prizadene sisteme, kot so energetska omrežja, podatkovni centri, telekomunikacijska omrežja, transport, sateliti in IT omrežja. Nedavni CME je že povzročil nihanje v Zemljinem zunanjem magnetnem polju, kar kaže na njegov moteč vpliv na okolje našega planeta.

Kljub morebitnim tveganjem in motnjam, povezanim s temi sončnimi izbruhi, lahko ustvarijo tudi očarljive aurore v polarnih regijah Zemlje. Ti čudoviti prikazi svetlobe so rezultat električno nabitih ionov v Zemljinem ozračju, ki trčijo z atomi kisika in dušika v polarnih regijah.

Čeprav znanstveniki cenijo lepoto teh naravnih pojavov, je njihov glavni poudarek na razumevanju potencialne škode, ki jo lahko sončni izbruhi in CME povzročijo zemeljskim tehnološkim sistemom. Raziskovalci pridno preučujejo te dogodke, da bi bolje razumeli njihove vplive in razvili strategije za zaščito kritične infrastrukture.

Opredelitve:

– Geomagnetna nevihta: motnja v zemeljski magnetosferi, ki jo povzroči sunek sončnega vetra. Lahko vpliva na tehnološke sisteme in vesoljske vremenske razmere.

– Hitrost sončnega vetra: hitrost, s katero potuje sončni veter, tok nabitih delcev, ki jih oddaja Sonce.

– Gostota plazme: koncentracija električno nabitih delcev, znanih tudi kot plazma, v danem prostoru.

– Koronalni izbruh mase (CME): močan izbruh plazme in magnetizma, ki izbruhne iz zunanje plasti Sonca, korone.

– Polarni sij: naravni svetlobni prikaz na zemeljskem nebu, viden predvsem v polarnih regijah, ki ga povzroča interakcija med sončnim vetrom in zemeljsko atmosfero.

