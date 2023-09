Doživite osupljiv severni sij na Irskem

By

Severni sij, dih jemajoč naravni pojav, je mogoče opazovati na različnih lokacijah po vsej Irski. Medtem ko sta Islandija in Aljaska znani po svojih prikazih Aurore Borealis, Irska ponuja edinstveno priložnost, da ste priča tej osupljivi svetlobni predstavi. Luči so pogosto videti kot živo zelene, včasih pa rožnate, modre in vijolične odtenke, kar ustvarja očarljiv spektakel na nočnem nebu.

David Moore, urednik revije Astronomy Ireland, pojasnjuje, da so možnosti za opazovanje severnega sija večje med enakonočjem, ki je letos 23. septembra. Zemljino magnetno polje in nagib planeta igrata vlogo pri ustvarjanju ugodnih pogojev za pojav luči. Vendar je pomembno vedeti, da ni nobenega zagotovila, da bomo priča temu naravnemu pojavu.

Najboljše lokacije za opazovanje luči na Irskem so podeželska severna obala in deli obale Antrim. Ta območja nudijo čist pogled na Atlantski ocean brez motenj mestnih luči. Mayo, ki prav tako leži ob atlantski obali, je še ena priporočena lokacija. Če pa je nebo jasno, so lahko luči vidne od koder koli v državi.

Nastanek severnega sija se začne s sončnimi izbruhi na soncu, ki sprostijo ogromno količino sevanja v vesolje. Ti delci nato sodelujejo z zemeljskim magnetnim poljem in jih vleče proti severnemu in južnemu polu. Ko trčijo z atomi in molekulami v ozračju, se ustvarijo živahne barve luči.

Da bi povečali možnosti za ogled Aurore Borealis, je ključnega pomena, da se ne približujete umetnim svetlobam. Mestni prebivalci so morda priča le večjim razstavam, tisti, ki živijo na podeželju, stran od močnih luči, pa lahko uživajo v čudovitih razgledih. Kljub nepredvidljivosti luči lahko astronomi s spremljanjem sončne aktivnosti napovejo njihov nastanek.

Astronomy Ireland zagotavlja storitev opozarjanja na polarni sij, ki ponuja dnevne posodobitve o razmerah na nebu, vključno z verjetnostjo opazovanja severnega sija. Čeprav se luči lahko prikažejo kadar koli ponoči, je nujno, da je nebo jasno za optimalno vidljivost.

Čeprav je vreme na Irskem lahko izziv zaradi pogostih oblakov in dežja, še vedno obstajajo priložnosti za opazovanje severnega sija. Ker bo sončna aktivnost leta 2025 dosegla vrhunec, je naslednjih nekaj let še posebej ugodnih za doživetje tega naravnega čudeža. Torej, pripravite se na čarobno noč pod razsvetljenim irskim nebom.

Viri:

– revija Astronomy Ireland.