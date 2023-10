Mednarodno opazovanje lunine noči 2023: nebesni dogodek, vreden ogleda

By

Ta konec tedna, v soboto, 21. oktobra, se bo na milijone ljudi po vsem svetu zbralo zunaj, da bi bili priča lepoti našega naravnega satelita, lune. Ta letni dogodek, znan kot International Observe the Moon Night, aktivno promovira NASA in ima samo v Severni Ameriki več kot 3,000 prijavljenih dogodkov.

Razlog za ta določen čas je trenutna faza lune, to je prva četrtina. Ta faza pogosto velja za najboljši čas za opazovanje lune, saj je svetla, vendar ne presvetla, zaradi česar je popolna za opazovalce zvezd. Poleg tega ta faza ponuja edinstveno priložnost za opazovanje nekaterih najbolj dih jemajočih prizorov Lune.

Za tiste, ki ne vedo, kaj iskati, je NASA zagotovila naložljive lunine zemljevide za vsako poloblo. Ti zemljevidi poudarjajo glavno lunino kobilo, ki so temne lise, ki pokrivajo približno eno šestino lunine površine. Čeprav jih imenujemo "morja", so ta območja pravzaprav bazaltne ravnice, ki so nastale zaradi tokov lave po trku asteroidov.

Medtem ko lahko s prostim očesom zlahka opazite temne lise, lahko uporaba daljnogleda izboljša izkušnjo. Če se osredotočite na lunin terminator, črto, ki ločuje temno stran od svetle strani, lahko opazovalci spremljajo igro senc, ki razkriva kraterje in gorske grebene. Južni del lune je še posebej gorat in ponuja fascinanten teren za raziskovanje.

Mednarodna noč opazovanja Lune ponuja tudi odlično priložnost za ponovni ogled zgodovinskega pristanka človeštva na Luni. 20. julija 1969 je Neil Armstrong slavno izjavil: »Tukaj je baza Tranquility. Orel je pristal." Mesto pristanka, znano kot Morje miru (Mare Tranquillitatis), je to noč zlahka prepoznavno. Vidna so tudi druga mesta pristanka misije Apollo, vendar so nekatera med tem dogodkom morda znotraj lunine noči.

Poleg opazovanja lune na to posebno noč bo NASA prenašala dvourni prenos v živo na NASA TV ob 7 EDT. Namen te oddaje je združiti ljudi po vsem svetu v praznovanju opazovanja lune, znanosti in raziskovanja, hkrati pa promovirati NASA-ine programe znanosti in raziskovanja lune.

Torej, če se ta konec tedna znajdete zunaj, si vzemite trenutek in opazujte luno ter cenite čudeže našega nebesnega soseda. In označite svoje koledarje za mednarodno noč opazovanja lune naslednje leto, ki bo potekala 14. septembra 2024.

Viri:

– Nasina mednarodna noč opazovanja lune – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– Nasini zemljevidi Lune – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– Nasin Scientific Visualization Studio: Apollo Landing Sites – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812