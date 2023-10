NASA razmišlja o zmanjšanju financiranja vesoljskih teleskopov Hubble in Chandra

By

NASA se sooča z morebitnimi zmanjšanji v svojem oddelku za astrofiziko, kar bi lahko vplivalo na dva glavna programa vesoljskih teleskopov, glede na nedavno poročilo. Vesoljski teleskop Hubble in rentgenski observatorij Chandra, ki sta pomembno prispevala k našemu razumevanju vesolja, bi lahko doživela zmanjšanje financiranja.

Med predstavitvijo odboru za astronomijo in astrofiziko Nacionalne akademije znanosti, inženiringa in medicine ZDA je Mark Clampin, direktor Nasinega oddelka za astrofiziko, razkril, da proračunske omejitve morda zahtevajo "nedoločeno" zmanjšanje financiranja za te teleskope. To je v prizadevanju za dodelitev sredstev za nove programe v Nasi, saj agencija pričakuje, da bodo ravni proračuna za proračunsko leto 2024 ostale enake kot prejšnje leto.

Oddelek za astrofiziko je zahteval skoraj 1.56 milijarde dolarjev za naslednje proračunsko leto, vendar je Clampin priznal, da je pridobitev celotnega financiranja malo verjetna. V primeru znatnega zmanjšanja proračuna bi bila njihova prednostna naloga zmanjšanje financiranja misij v razširjenih operacijah, ki vključuje teleskopa Hubble in Chandra.

Hubble je v sodelovanju z Nasinim vesoljskim teleskopom James Webb ključno orodje za znanstvene raziskave in raziskovanje. Chandra pa je bila izstreljena leta 1999 in ni bila servisirana kot Hubble. Trenutno se sooča z operativnimi izzivi zaradi starosti.

Medtem ko Hubble deluje učinkovito, je Clampin opozoril, da je v uporabi že dolgo časa in predstavlja pomemben del proračuna za astrofiziko. Chandra pa se srečuje s težavami in zahteva več truda za ohranitev svojega delovanja.

Predlagani proračun za leto 2024 Bele hiše predvideva 93.3 milijona dolarjev za Hubble in 68.7 milijona dolarjev za Chandra. Te številke predstavljajo približno 10 % skupne proračunske zahteve Nasinega oddelka za astrofiziko v letu 2024.

Pomembno je omeniti, da NASA-ine odločitve o financiranju še vedno čakajo na odobritev in da se lahko izvedejo prilagoditve, preden se določi končni proračun.

