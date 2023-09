Einsteinova teorija gravitacije in iskanje alternativ

Einsteinova teorija gravitacije, znana kot splošna teorija relativnosti, je že več kot stoletje neverjetno uspešna. Vendar ima teorija svoje omejitve. Napoveduje svoj neuspeh pri prostorsko-časovnih singularitetah znotraj črnih lukenj in pri samem velikem poku. Medtem ko so bile druge fizikalne teorije, ki opisujejo druge temeljne sile v fiziki, obsežno preizkušene, je bila splošna relativnost preizkušena samo v šibki gravitaciji.

Odstopanja od splošne teorije relativnosti niso izključena in se morajo zgoditi, menijo teoretični fiziki. Obstoj prostorsko-časovnih singularnosti nakazuje, da bi morala kvantna mehanika, ki se uporablja na zelo majhnih lestvicah, rešiti ta vprašanja. Vendar pa poskusi mešanja splošne teorije relativnosti s kvantno mehaniko prinašajo odstopanja od Einsteinove teorije.

Model Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), ki je standardni model kozmologije, je bil splošno sprejet. Vendar je s teoretičnega vidika nepopoln in nezadovoljiv. V zadnjih petih letih se je soočal tudi z napetostmi glede opazovanja, zlasti glede merjenja Hubblove konstante.

Opazovalni dokazi o pospeševanju vesolja, odkriti leta 1998 s supernovami tipa Ia, so pripeljali do predloga o temni energiji. Vendar narava temne energije ostaja neznana in alternativne razlage, kot je spremenjena gravitacija, so postale priljubljene.

Obstaja veliko literature o teorijah gravitacije, ki so alternativa splošni relativnosti, vključno s teorijami skalarnega tenzorja. Te alternative je treba preizkusiti s poskusi sončnega sistema, opazovanjem gravitacijskih valov in preučevanjem črnih lukenj.

Še vedno je negotovo, ali odstopanja od splošne teorije relativnosti izvirajo iz poskusa umestitve kozmoloških opazovanj v neustrezno teorijo ali če temna energija res ne obstaja.

