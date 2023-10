Novo razumevanje, kako se rak širi na hrbtenico

Raziskovalci na Weill Cornell Medicine v New Yorku so naredili pomemben preboj pri razumevanju, zakaj nekateri raki metastazirajo v hrbtenico. Že dolgo je znano, da se metastatski rak dojk pogosto razširi v hrbtenico in pri bolnicah povzroči resne zaplete. Vendar so bili razlogi za ta pojav do zdaj nejasni.

V nedavni študiji, objavljeni v reviji Nature, sta Matthew Greenblatt in njegova ekipa odkrila novo vrsto izvornih celic, ki so lahko vpletene v metastaze rakavih celic v hrbtenici. Ugotovljeno je bilo, da te matične celice, najdene v kosteh vretenc, izločajo beljakovino, imenovano MFGE8. Ta protein deluje kot atraktant tumorja in pritegne rakave celice v tkivo hrbtenice.

Raziskovalci so izvedli poskuse na miših, pri čemer so matične celice hrbtenice presadili v eno zadnjo nogo in izvorne celice dolgih kosti v drugo. Opazili so, da so rakave celice potovale do malega vretenca skoraj dvakrat pogosteje kot do majhne dolge kosti, kar kaže na močno privlačnost MFGE8.

Spinalne metastaze lahko povzročijo resno poškodbo hrbtenjače, kar vpliva na bolnikovo sposobnost hoje in nadzora telesnih funkcij. Z razumevanjem mehanizmov za tem širjenjem je mogoče razviti posege za preprečevanje ali zdravljenje metastaz v hrbtenici.

Medtem ko bi lahko bila blokada MFGE8 potencialni terapevtski pristop, so potrebne nadaljnje preiskave, da bi v celoti razumeli posledice in učinkovitost takšnega zdravljenja. Xiang Zhang, biolog raka na Baylor College of Medicine, je to raziskavo opisal kot "velik napredek" v našem razumevanju kostnih metastaz.

Ta odkritje ponuja upanje za bolnike z metastatskim rakom dojke in drugimi oblikami raka, ki se običajno razširijo na hrbtenico. Z razkritjem te dolgoletne skrivnosti nas raziskovalci pripeljejo korak bližje razvoju učinkovitih zdravljenj in izboljšanju kakovosti življenja tistih, ki jih te metastaze prizadenejo.

