Znanstveniki so ugotovili, da modularna arhitektura omogoča možganom sesalcev, da nadzorujejo zunanje vnose

Znanstveniki so prišli do prelomnega odkritja o organizaciji možganov sesalcev. Z uporabo eksperimentalnega sistema, ki je gojil nevrone na mikrofabriciranih steklenih površinah, so raziskovalci ugotovili, da ima zunanja možganska skorja sposobnost ohraniti nadzor nad svojimi zunanjimi vhodi zaradi medsebojno povezanih, a neodvisno delujočih modulov.

Skorja, ki je zunanja plast možganov, odgovorna za različne funkcije, kot sta senzorično zaznavanje in motorični nadzor, vsebuje veliko število nevronov. Te nevronske mreže morajo biti sposobne ločiti vhode iz specializiranih vezij, medtem ko integrirajo vhode iz več vezij, vendar je ostalo nejasno, kako lahko skorja podpira te različne paradigme obdelave.

Da bi to raziskali, so raziskovalci vodili kortikalne nevrone, da oblikujejo modularna omrežja, ki vsebujejo več podskupin. S stimulacijo teh v laboratoriju vzgojenih nevronov z uporabo svetlobe je ekipa opazila, da imajo dobro oblikovana modularna omrežja velik odziv na lokalizirano svetlobno stimulacijo. Po drugi strani pa so se omrežja z manj modularnostjo na vse dražljaje odzivala pretirano sinhronizirano.

Raziskovalci so tudi odkrili, da je ravnotežje med lokalno ločeno dejavnostjo in globalno integrirano dejavnostjo ključnega pomena za možgane, da razširijo svojo sposobnost za predstavitev informacij z omejenimi viri. Ta ugotovitev ne prispeva le k našemu razumevanju strukture in delovanja možganov sesalcev, temveč ima tudi posledice za razvoj umetnih nevronskih mrež, ki se uporabljajo pri raziskavah strojnega učenja.

Na splošno ta študija osvetljuje, kako so možgani sesalcev sposobni nadzorovati zunanje vnose s svojo modularno arhitekturo. Zagotavlja dragocen vpogled v zapleteno delovanje možganov in njihovo sposobnost učinkovite obdelave informacij.

vir:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. "Modularna arhitektura olajša nadzor sinhronije v nevronskih omrežjih, ki ga poganja hrup." Znanstveni napredek. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755