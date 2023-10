Dekodiranje "debelušnih nog" gosenic: anatomija proti funkciji

Nedavni članek v Science Advances raziskuje fascinanten svet goseničnih nog. Na prvi pogled bi lahko domnevali, da so noge gosenice zaradi nenasitnega apetita preprosto debelušne, a ob nadaljnji preiskavi postane jasno, da te noge služijo povsem drugemu namenu.

Kar se zdi kot debele noge na gosenici, so pravzaprav lažne noge, znane kot "prolegs". Te čokate koščice mesa pomagajo gosenici pri premikanju, medtem ko so prave noge, ki se nahajajo blizu njenega obraza, namenjene metamorfozi in se bodo sčasoma razvile v odrasle noge molja ali metulja.

Ideja, da je nogo mogoče definirati tako z anatomijo kot funkcijo, postavlja filozofska vprašanja o tem, kaj naredi nogo "resnično". Ali je treba nogo definirati po njeni fizični zgradbi ali je funkcionalno nogo mogoče opredeliti kot tako, tudi če nima tradicionalnih značilnosti noge?

To odkritje ni povsem presenetljivo v svetu členonožcev, ki so znani po svojih zgibnih nogah. Žuželke in drugi členonožci svoje noge pogosto zamenjajo za različne naloge. Vodni čolnarji so svoje noge spremenili v vesla, hrošči uporabljajo noge kot orodje za rezanje, hišne stonoge pa so spremenile svoje nogam podobne zobe za vbrizgavanje strupa.

V primeru gosenic te lažne noge služijo kot sidra, ki omogočajo bitju, da se oprime površin, ko se premika naprej. Gosenice ločijo in ponovno pritrdijo svoje sprednje noge, da se poženejo naprej, z uporabo bodečih blazinic, imenovanih kvačkanja, na konici vsake noge, da zagotovijo oprijem. Gene, ki so odgovorni za razvoj teh lažnih nog, si delijo z raki, kar poudarja evolucijske povezave med različnimi vrstami.

Čeprav genetsko gledano koncept resničnosti morda nima velikega pomena za te dodatke, je nekaj zanimivega na teh prehodnih nogah. Noge gosenice so kratkotrajne in obstajajo le med fazo ličinke, preden pride do metamorfoze. Torej, naslednjič, ko naletite na gosenico, si vzemite trenutek in cenite te minljive okončine in njihovo edinstveno prilagoditev za gibanje.

Viri: Science Advances

Opredelitve:

Proleg: Lažna noga, najdena na gosenici, ki se uporablja za premikanje.

Bodeča blazinica na konici gosenične noge, ki ji pomaga varno oprijeti površine. členonožci: Tip nevretenčarjev, za katerega so značilne sklepne noge.