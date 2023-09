Kdaj so nastale prve celine vesolja?

V nedavni študiji z naslovom "Kdaj so bili prvi eksokontinenti?" Jane Greaves, profesorica astronomije na Univerzi v Cardiffu, raziskuje nastanek celin v vesolju. Celine ne mirujejo; "lebdijo" na vrhu Zemljinega plašča zaradi toplote iz jedra planeta. To nenehno premikanje celin je tisto, kar vodi do pojavov, kot je tektonika plošč.

Greaves je želel razumeti, kdaj so nastale prve celine in kako bi te informacije lahko pomagale pri iskanju bivalnih svetov. S preučevanjem prisotnosti tektonike plošč na kamnitih planetih je poskušala izslediti verjetnost celin. Toplota igra ključno vlogo pri tem procesu, saj je verjetneje, da imajo planeti z dovolj ogrevanim jedrom aktivno tektoniko plošč.

Greavesova je na podlagi svojega preučevanja zvezd in nastajanja planetov ugotovila, da se je tektonika zemeljske plošče začela pred približno 3 milijardami let, kar je približno 9.5 milijarde let po nastanku vesolja. Odkrila je tudi, da so se prve celine pojavile na tankih diskastih zvezdah, ki so razmeroma mlajše in imajo višjo metalnost, približno 2 milijardi let pred zemeljskimi celinami. Nasprotno pa so debele diskaste zvezde, ki so starejše in revne s kovinami, nakazovale obstoj celin približno 4 do 5 milijard let prej kot Zemlja.

Zanimivo je, da je Greaves ugotovil, da se celine na drugih planetih tvorijo počasneje kot na Zemlji. Prisotnost optimalne količine toplote je potrebna za začetek nastajanja celine. Zato Greaves predlaga, da bi lahko zvezde z nižjo kovinskostjo kot Sonce potencialno vodile do odkritja naseljivih eksoplanetov s celinami.

Ta študija odpira astronomom nove poti za raziskovanje in povečuje naše razumevanje nastanka celin v vesolju. S preučevanjem planetarnih sistemov in pogojev, potrebnih za nastanek celin, lahko znanstveniki iščejo bivalne svetove zunaj našega.

