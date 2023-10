Chandrayaan-3: Uspešna misija s trenutnim kolcanjem

Chandrayaan-3, indijska lunarna misija, je bila ocenjena kot uspešna kljub manjšim neuspehom. Dva dni po pristanku pristajalne enote Vikram in roverja Pragyan na Luni je instrument na krovu roverja doživel trenutni izpad. Santosh Vadawale, glavni raziskovalec spektrometra rentgenskih žarkov Alpha Particle (APXS), je pojasnil, da je izpad povzročil pozen dodatek varnostne funkcije, ki je nehote izklopila ukaz APXS. Vendar je bila napaka hitro odpravljena in instrument je uspešno izvedel in situ analizo lunine zemlje in kamnin.

V nasprotju s poročili, ki trdijo, da naj bi se pristajalna enota Vikram in rover Pragyan zbudila med drugim lunarnim dnevom, je Vadawale pojasnil, da nikoli nista bila zasnovana za to. Vadawale je na seji na Inštitutu za temeljne raziskave Tata (TIFR) poudaril, da je bila misija res popoln uspeh. Nadalje je izjavil, da so tovori Chandrayaan-3 zagotovili odlične znanstvene podatke, pri čemer APXS daje fantastične informacije, ki se trenutno podrobno analizirajo.

Misija Chandrayaan-3 je nedvomno pomenila pomemben mejnik v indijskih prizadevanjih za raziskovanje vesolja. Napake, ki se pojavljajo med delovanjem misije, so značilne za tako zapletene misije in ne zasenčijo njenih dosežkov. Uspešno delovanje APXS in dragoceni znanstveni podatki, zbrani z Luninega površja, prispevajo k napredku našega razumevanja lunarne geologije in utirajo pot za prihodnje lunarne misije.

