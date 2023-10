Razkrivamo skrivnosti območij rojstva zvezd: vpogled v meglico Carina

Meglice, ki nastajajo zvezde, so od nekdaj navduševale astronome, toda zaradi njihove živahne narave in prisotnosti oblakov plina in prahu je težko opazovati dogajanje, ki se dogaja v njih. Vendar pa je zahvaljujoč napredku v tehnologiji skupina raziskovalcev nedavno prišla do prelomnih odkritij o meglici Carina z uporabo Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Pod vodstvom dr. študenta Geovannija Cortesa-Rangela z Inštituta za radioastronomijo in astrofiziko v Mehiki, se je ekipa osredotočila na stebre meglice Carina, območje, ki je znano po intenzivnem rojevanju zvezd. V tem območju prevladujeta dve ogromni zvezdni kopici, Trumpler 14 in Trumpler 16, ki oddajata močno ultravijolično sevanje.

S preučevanjem molekularnih odtokov ali curkov, ki izvirajo iz predmetov znotraj stebrov, so raziskovalci lahko dobili vpogled v procese, ki se dogajajo v tem vrtcu rojevanja zvezd. Sevanje vročih zvezd tipa O v zvezdnih kopicah osvetljuje in oblikuje prašne stebre ter razkriva prisotnost protozvezd, protoplanetarnih diskov in curkov. Ta ekstremna okolja ponujajo edinstveno priložnost za preučevanje nastajanja novorojenih zvezd za tančico plina in prahu.

Ena od ključnih ugotovitev študije je bila meritev mase okolizvezdnih diskov okoli na novo nastajajočih zvezd, pa tudi obsega molekularnih odtokov ali curkov. Ekipa je odkrila, da so viri teh curkov protozvezde z nizko ali vmesno maso. Ko nastajajo te mlade zvezde, se padajoči material segreje in izvrže v bipolarnem toku vzdolž vrtilne osi protozvezde. Trki z okoliškim plinom in prahom vzbudijo pline v meglicah in povzročijo, da zasvetijo.

Ti curki, ki lahko dosežejo hitrosti več sto tisoč kilometrov na uro, so znani kot predmeti Herbig-Haro. Ti predmeti so poimenovani po astronomih Georgeu Herbigu in Guillermu Haroju, ki sta jih prva obsežno preučevala, in so bistveni sestavni deli procesa rojstva zvezd.

Z analizo podatkov ALMA so raziskovalci identificirali več kompaktnih virov, ki oddajajo sevanje milimetrske valovne dolžine, znanih kot predmeti Herbig-Haro. Zaznali so tudi izlive ogljikovega monoksida, povezane s temi predmeti. Eden posebej opaznih objektov je HH 666, ki ima zavite curke, ki se raztezajo čez 10 svetlobnih let in ustvarjajo velike premčne sunke ob trku z okoliško meglico.

Odkritja znotraj meglice Carina zagotavljajo ključen vpogled v nastajanje zvezd in razvoj obzvezdnih in protoplanetarnih diskov. Dejanje fotoevaporacije iz odtokov mladih zvezd postopoma erodira stebre, kar lahko povzroči njihovo uničenje v 100,000 do milijonih letih. Posledično se lahko izpostavljeni okolizvezdni diski spremenijo v protoplanetarne diske, s čimer se pripravijo temelji za morebitno nastanek planetov.

Študija tudi nakazuje, da lahko kljub ostremu sevalnemu okolju v regiji ostane dovolj mase prahu, da podpira nastanek planetov. Raziskovalci so ocenili, da bi lahko ostalo med 0.01 in 0.7 sončne mase materiala, ki zagotavlja potrebne sestavine za rojstvo planetov.

Ko se naše razumevanje območij rojstva zvezd poglablja, pridobivamo dragocen vpogled v procese, ki oblikujejo naše vesolje. Meglica Carina je še naprej privlačno mesto za astronome, saj ponuja vpogled v skrivnostni svet nastajanja zvezd in potencialnih planetarnih sistemov.

FAQ

Kaj so predmeti Herbig-Haro?

Objekti Herbig-Haro so svetle meglice, ki jih najdemo v večjih meglicah in so povezane z novorojenimi zvezdami. Nastanejo, ko curki plina in prahu iz protozvezd trčijo v okoliško meglico, vzbudijo pline in povzročijo, da zasvetijo.

Kako curki prispevajo k nastanku zvezd?

Curki igrajo pomembno vlogo v procesu nastajanja zvezd. Ko nastanejo protozvezde, se padajoči material segreje in izvrže v bipolarnem toku vzdolž vrtilne osi protozvezde. Ti curki trčijo s plinom in prahom v območju rojstva zvezd, kar ustvarja udarne valove, ki lahko sprožijo nadaljnje nastajanje zvezd in oblikujejo okoliško okolje.

Ali lahko planeti nastanejo v območjih rojstva zvezd?

Da, oblikovanje planetov je možno v območjih rojstva zvezd, kot je meglica Carina. Kljub intenzivnemu sevanju in eroziji okolizvezdnih diskov je morda ostalo dovolj mase prahu, ki podpira nastanek planetov. Študija kaže, da so planeti morda že nastali ali se aktivno oblikujejo v meglici Carina.