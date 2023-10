Domnevni meteor je udaril na sever Melbourna in povzročil ogromen izbruh in blisk svetlobe

Domnevni meteor je udaril na sever Melbourna in povzročil močno eksplozijo in slepeč blisk svetlobe. Dogodek, ki se je zgodil 18. oktobra 2023, je prebivalce pustil v strahu in sprožil vprašanja o ranljivosti Zemlje za nebesna telesa.

Videoposnetek je ujel intenziven trenutek, ko je meteor vstopil v Zemljino atmosfero in ustvaril ognjeno črto po nebu, preden je treščil v tla. Trk je povzročil udarni val in močan blisk svetlobe, ki je osvetlil okolico.

Medtem ko natančna lokacija udarca še ni določena, so priče poročale, da so slišale glasno eksplozijo in čutile tresenje tal. Oblasti so od takrat sprožile preiskavo, da bi locirale kraj udarca in ocenile obseg povzročene škode.

Meteorji so delci kamnin ali kovin iz vesolja, ki pridejo v Zemljino atmosfero in zaradi trenja zgorijo. Te kozmične objekte pogosto imenujemo padajoče zvezde, če jih vidimo z Zemlje. Medtem ko večina meteorjev popolnoma zgori in ne predstavlja grožnje, lahko večji potencialno dosežejo tla in ob trku povzročijo škodo.

Dogodki, kot je bil priča v Melbournu, so opomin na pogosta srečanja Zemlje z vesoljskimi odpadki. Čeprav so udarci meteoritov razmeroma redki in so možnosti, da povzročijo večjo škodo ali poškodbe majhne, ​​nas spominjajo na prostranost in nepredvidljivost vesolja.

