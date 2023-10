Preučevanje ohranjenih dreves za razumevanje tveganja potresov na pacifiškem severozahodu

Raziskovalci iz Znanstvenega centra za potrese ameriškega geološkega zavoda in Univerze v Arizoni uporabljajo ohranjena drevesa na pacifiškem severozahodu, da bi pridobili vpogled v tveganje potresov v regiji. Ekipa je zbrala drevesa, za katera se domneva, da so umrla med močnimi potresi vzdolž prelomnic na območju Puget Sound. Z analizo drevesnih obročev so identificirali konico ogljika-14 iz let 774-75 našega štetja. S štetjem naprej do zadnjega obroča na drevesih so ugotovili, da so drevesa umrla med letoma 923 in 924. To nakazuje, da sta obe prelomnici hkrati sprožili potrese, kar povezuje obe prelomnici in kaže na večje tveganje potresa na tem območju, kot se je prej mislilo.

Ta raziskava zagotavlja dragocen vpogled v seizmično dejavnost na pacifiškem severozahodu in pomaga znanstvenikom bolje razumeti prelomnice v regiji in tveganje potresov. S preučevanjem geološkega zapisa lahko raziskovalci zbirajo informacije iz preteklih potresov in jih uporabijo za napovedovanje prihodnjih dogodkov. Razumevanje potresnega tveganja je bistvenega pomena za razvoj učinkovitih načrtov za ukrepanje ob izrednih dogodkih in gradnjo prožne infrastrukture.

Vir: Ameriški geološki zavod, Univerza v Arizoni

Obnova zobne sklenine

Zobna sklenina je najtrša snov, ki jo proizvede telo, a ko se enkrat razgradi, je trenutno ni več mogoče popraviti. Vendar pa so raziskovalci z Univerze v Washingtonu prišli do vznemirljivega odkritja, ki bi lahko revolucioniralo popravilo zob. Našli so način, kako izvorne celice spremeniti v ameloblaste, celice, odgovorne za proizvodnjo zobne sklenine. To spodbuja nastajanje rudimentarne sklenine, kar bi lahko vodilo do razvoja »živih zalivk« za zapiranje votlin z dejansko sklenino.

V prihodnosti bi te ugotovitve lahko pomagale tudi pri rasti zob v laboratoriju, ki lahko nadomestijo izgubljene ali močno poškodovane zobe. To bi zagotovilo bolj naravno in dolgotrajno rešitev v primerjavi s tradicionalnimi zobnimi vsadki ali protezami. Sposobnost regeneracije zobne sklenine bi mnogim ljudem znatno izboljšala zdravje zob in kakovost življenja.

Vir: Univerza v Washingtonu

Denar ljudem

Pomanjkanje denarja je glavni vzrok za brezdomstvo. Da bi raziskali vpliv denarne pomoči na brezdomstvo, so raziskovalci na Univerzi Britanske Kolumbije izvedli študijo, v kateri so zagotovili enkratno brezpogojno denarno nakazilo 7,500 kanadskih dolarjev 50 posameznikom, ki so ostali brez doma. Študija je pokazala, da so prejemniki denarnih nakazil porabili več za osnovne potrebe, kot so hrana, najemnina in prevoz. Poleg tega so v enem letu preživeli manj dni v zavetiščih in več dni v hlevih.

Ta študija poudarja potencialne koristi zagotavljanja neposredne denarne pomoči posameznikom, ki se soočajo z brezdomstvom. Z obravnavo temeljnega vprašanja finančne nestabilnosti je mogoče izboljšati osebno blaginjo in zmanjšati odvisnost od začasnih zatočišč. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi raziskali različne pristope k reševanju brezdomstva in razvili učinkovitejše strategije za zagotavljanje pomembne podpore tistim, ki jo potrebujejo.

Vir: Univerza Britanske Kolumbije

Poštna hitrost in volilna udeležba

Glasovanje po pošti je postalo vse bolj priljubljeno, zlasti v državah, kot sta Oregon in Washington, kjer je prebivalcem lažje glasovati. Raziskovalec z univerze Washington State je preučil, kako lahko hitrost lokalne poštne storitve vpliva na volilno udeležbo, zlasti v državah z bolj restriktivnimi volilnimi zakoni. Študija je pokazala, da učinkovita lokalna poštna storitev poveča verjetnost glasovanja posameznikov, zlasti na območjih s strožjimi pravili glasovanja.

Rezultati poudarjajo pomen učinkovitega sistema dostave pošte pri zagotavljanju, da glasovnice prispejo pravočasno in jih je mogoče prešteti. Ker postaja glasovanje po pošti vse bolj razširjeno, je ključnega pomena obravnavati vse ovire, ki bi lahko posameznikom preprečile sodelovanje v demokratičnem procesu. Prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti poštnih storitev in poenostavitev postopka glasovanja lahko pomagajo povečati volilno udeležbo in zagotovijo, da se sliši glas vseh.

Vir: Washington State University

Vremenska napoved za pacifiški severozahod

Raziskovalci na Univerzi Portland State so uporabili računalniške modele in strojno učenje za napovedovanje prihodnjih vremenskih vzorcev na pacifiškem severozahodu glede na trenutno pot globalnega segrevanja. Presenetljivo so raziskovalci ugotovili, da ni pričakovati, da bi se večji vzorci kroženja atmosfere, ki vplivajo na lokalno vreme, bistveno spremenili, zlasti pozimi. To pomeni, da se vremenski vzorci, ki jih doživljamo v regiji, kljub segrevanju planeta morda ne bodo bistveno spremenili.

Vendar je pomembno opozoriti, da se ta raziskava osredotoča na večje vremenske vzorce in da se lahko lokalizirani vplivi, kot so vročinski valovi, nevihte in ekstremni vremenski pojavi, v prihodnosti še vedno pogosteje pojavljajo zaradi podnebnih sprememb. Razumevanje potencialnih vplivov podnebnih sprememb na regionalne vremenske vzorce je bistvenega pomena za razvoj strategij za ublažitev njihovih učinkov.

Vir: Portland State University