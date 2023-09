Severni sij na Irskem in Severna Irska: spektakularen naravni prikaz

Če ste si kdaj želeli biti priča dih jemajočemu pojavu severnega sija, se vam ni treba odpraviti vse do Islandije ali Aljaske. Irska in Severna Irska ponujata osupljive prikaze polarnega sija, ki nočno nebo obarva v živo zelene, rožnate, modre in vijolične barve. Čeprav lahko oblaki včasih ovirajo pogled, lahko jasne noči s potrebno sončno aktivnostjo zagotovijo utrinke te naravne svetlobne predstave.

Najboljše lokacije za opazovanje severnega sija na Irskem so severna obala Severne Irske, obala Antrima, Co Mayo na zahodni obali, Ashbourne v Co Meathu in morda območje Dublina med močnimi prikazi. Vendar pa opazovanja niso zagotovljena in prihajajoče enakonočje 23. septembra bi lahko ponudilo boljše možnosti zaradi razmer v Zemljinem magnetnem polju in nagiba planeta v tem času.

Proces aurore se začne s sončnimi izbruhi, izbruhi na soncu, ki v vesolje sprostijo milijarde ton sevanja. Ti delci dosežejo Zemljino atmosfero približno dva dni pozneje, kjer se nekateri ujamejo v magnetno polje planeta in jih vleče proti severnemu in južnemu polu. Ob trku z atomi in molekulami v ozračju ustvarijo živahne barve severnega sija.

Jasno nebo in minimalno svetlobno onesnaženje sta ključnega pomena, ko poskušate opazovati auroro. Če živite stran od mest, imate boljše možnosti za ogled glavnih razstav, čeprav so poročali tudi o spektakularnih razgledih iz mesta Dublin. Astronomija Irske izvaja storitev opozarjanja na polarni sij, ki napoveduje, kdaj se bodo zgodile sončne eksplozije in kdaj naj bi delci dosegli zemeljsko atmosfero.

Naslednjih nekaj let je še posebej ugodnih za opazovanje severnega sija, saj bo sončna aktivnost dosegla vrhunec leta 2025. Vendar lahko vremenske razmere predstavljajo izziv, saj oblačno nebo pogosto ovira pogled. Kljub temu se zgodijo jasne noči, ki ponujajo priložnost za doživetje tega osupljivega naravnega pojava.

Viri: revija Astronomy Ireland