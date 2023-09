Čarobnost severnega sija: kje in kdaj ujeti spektakularno predstavo na Irskem

By

Lepoto severnega sija, očarljivo naravno svetlobno predstavo, lahko opazujete na več lokacijah po vsej Irski in Severni Irski. Čeprav ni zagotovila, da boste videli ta osupljivi pojav, lahko prihajajoče enakonočje 23. septembra poveča vaše možnosti, da ga doživite. David Moore, urednik revije Astronomy Ireland, pojasnjuje, da lahko med enakonočjem razmere v zemeljskem magnetnem polju in nagib planeta povzročijo prikaz polarnega sija. Vendar pa ne zagotavlja opazovanja; samo poveča verjetnost.

Najboljši lokaciji za opazovanje severnega sija na Irskem sta podeželska severna obala Severne Irske in Mayo zaradi svoje bližine Atlantskega oceana. Odsotnost mestnih luči v teh regijah omogoča jasnejši pogled na auroro. Vendar pa je jasno nebo bistveno za opazovanje luči, ne glede na lokacijo v državi.

Proces aurore se začne s sončnimi izbruhi, izbruhi na soncu, ki v vesolje sprostijo milijarde ton sevanja. Ti nabiti delci zadenejo Zemljino atmosfero približno dva dni kasneje in nekateri se ujamejo v Zemljino magnetno polje, pri čemer ob trku z atmosferskimi plini ustvarijo severni sij. Intenzivnost svetlobe je odvisna od aktivnosti delcev in se lahko v redkih primerih razširi južneje kot običajno.

Da bi povečali svoje možnosti, da vidite severni sij, je ključnega pomena, da se ne približujete umetnim lučem, saj lahko zakrijejo pogled. Življenje v mestu lahko omeji vidnost luči samo na glavne zaslone. Vendar pa lokacije na podeželju brez močnih luči na severu ponujajo odličen pogled na auroro.

Astronomija Irske zagotavlja storitev opozarjanja na auroro za napovedovanje in obveščanje javnosti o možnih videnjih. Opozorila vključujejo informacije o pričakovani dejavnosti na nebu, vključno s polarnim sijem. Severni sij se lahko pojavi kadar koli ponoči in traja od nekaj ur do cele noči.

Oblačnost lahko ovira pogled na luči, zato je jasno nebo idealno za opazovanje tega spektakularnega prikaza. Na srečo se naslednjih nekaj let šteje za ugodnega za opazovanje severnega sija, saj naj bi sonce leta 2025 doseglo svojo največjo aktivnost.

