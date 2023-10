Doživite lepoto delnega luninega mrka: nebesni spektakel

By

Pripravite se, da boste ta konec tedna priča očarljivemu nebesnemu dogodku, ko oktobrska polna lovska luna krasi nočno nebo. Ko bo Zemljina senca padla na njen obraz, se bo začel delni lunin mrk, ki bo očaral gledalce po vsem svetu. Ta izjemen pojav bo v celoti viden iz Afrike, Evrope, Azije in nekaterih regij Zahodne Avstralije, medtem ko bo vzhodna konica Južne Amerike bežno opazila ob vzhodu lune.

Delni lunin mrk polne lovčeve lune se bo začel 2. oktobra ob 01:1801 EDT (28 GMT), ko bo luna vstopila v temnejše območje Zemljine sence, znano kot senca, ki doseže svoj vrh ob približno 3:35 EDT (1935 GMT). Ob 4:14 EDT (2014 GMT) bo luna končno izstopila iz svetlejšega dela Zemljine sence, znanega kot penumbra, in s tem zaključila ta očarljivi nebesni ples.

Za tiste, ki prebivajo zunaj območij, ki imajo srečo, da so osebno priča temu dogodku, ne skrbite! Še vedno lahko spremljate ta nebesni spektakel prek brezplačnih prenosov v živo, ki so na voljo na spletu na različnih platformah. Prosto se uglasite in se potopite v čarobnost vesolja. Poleg tega bo Space.com gostil tudi prenos dogodka v živo, kar vam bo omogočilo, da doživite mrk iz udobja svojega doma.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj povzroča delni lunin mrk?

O: Do delnih luninih mrkov pride, ko sonce, Zemlja in luna niso popolnoma poravnani. Posledično le del najtemnejšega dela Zemljine sence, znan kot senca, prekriva luno.

V: Ali lahko pride do luninih mrkov med polno luno?

O: Lunini mrki se zgodijo le ob polni luni, ko sta luna in sonce postavljena diametralno drug proti drugemu glede na Zemljo. Vseh polnih lun pa ne spremljajo mrki. To je zato, ker je ravnina lunine orbite nagnjena pod kotom približno 5 stopinj glede na ravnino Zemlje, zaradi česar je Zemljina senca pogosto nad ali pod lunino orbito.

V: Kako lahko od blizu opazujem delni lunin mrk?

O: Če želite biti kadar koli priča delnemu mrku ali opazovati luno, razmislite o raziskovanju sveta astronomije s teleskopom ali daljnogledom. Naši vodniki o najboljših teleskopih in najboljših daljnogledih so odlični viri za pomoč pri začetku.

V: Ali lahko posnamem fotografije luninega mrka?

A: Vsekakor! Če imate strast do astrofotografije, lahko dokumentirate lunin mrk, polne lune ali očarljivo nočno nebo. Oglejte si naše izčrpne vodnike o fotografiranju lune in luninih mrkov ter naša priporočila za najboljše fotoaparate in objektive za astrofotografijo.